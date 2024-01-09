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Yarıyıl Tatili Rezervasyonları Geçen Yıla Göre Yüzde 15 Arttı - Son Dakika
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Yarıyıl Tatili Rezervasyonları Geçen Yıla Göre Yüzde 15 Arttı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yarıyıl tatili rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 15 civarında arttığını, bu dönemde en çok ilgiyi kayak merkezleri ve termal tesislerin gördüğünü belirtti. İşler, yılbaşında hemen hemen tüm turizm tesislerinin dolduğunu, 2023'ün de böylece çok güzel şekilde sona erdiğini söyledi. Yılbaşı tatilinin hemen ardından gelen yarıyıl tatilinin yurt içinde turizm hareketliliği oluşturduğunu ifade eden İşler, tesislerin bu konuda birçok hazırlık yaptığını hatırlattı.

Yarıyıl Tatili Rezervasyonları Geçen Yıla Göre Yüzde 15 Arttı
09.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:29
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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yarıyıl tatili rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 15 civarında arttığını, bu dönemde en çok ilgiyi kayak merkezleri ve termal tesislerin gördüğünü belirtti.

İşler, AA muhabirine, yılbaşında hemen hemen tüm turizm tesislerinin dolduğunu, 2023'ün de böylece çok güzel şekilde sona erdiğini söyledi.

Yılbaşı tatilinin hemen ardından gelen yarıyıl tatilinin yurt içinde turizm hareketliliği oluşturduğunu ifade eden İşler, tesislerin bu konuda birçok hazırlık yaptığını hatırlattı.

İşler, geçen sene aynı döneme göre rezervasyonların yaklaşık yüzde 15 arttığını belirterek, "Bu dönemde en çok ilgiyi kayak merkezleri ve termal tesisleri görüyor. Şimdiden sömestir tatilimiz oldukça başarılı gidiyor. Çocuklar, bizim sömestirdeki en önemli unsurlarımız. Çocuklarımıza özel ders çalışma alanları, oyunlar, müzik, toplu eğlenebilme olanaklarının olduğu bir sömestir yapıyoruz. Bunun içinde çocuklarımıza öğretici ve eğitici etkinlikler de sağlıyoruz. Kapalı havuzu, özellikle spa, wellness ve aynı zamanda doğal terapi yürüyüşleri gibi birçok imkanları tesisler sunuyor." diye konuştu.

Kayak ve termal ilgisi

Özellikle Uludağ ve Palandöken gibi kayak merkezleri ile termal tesislerin fevkalade rezervasyon akışı sağladığını dile getiren İşler, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul'a yakın olan Sapanca bölgesi, Bursa'daki Uludağ, Denizli ve Afyonkarahisar'daki termal tesisler, Ege ve Akdeniz'deki sahil tesisleri, sömestir için rezervasyon kabulüne devam ediyor. Turizm sektörü sömestirde bereketle 2024'e girmiş olacak. Herkese ve her keseye uygun fiyatlar var."

Tesislerin doluluk oranlarına değinen İşler, "Şu andaki doluluklar özellikle kayak merkezlerinde ve termal tesislerde yüzde 90'larda. Gözüken o ki tatil yaklaştıkça bu rezervasyon dolulukları yukarı doğru gidecektir." dedi.

"Tüm zamanların en iyi yılı olacağını öngörüyoruz"

Mehmet İşler, Türk turizminin 2023 yılını başarıyla tamamladığını, 2024'ün de devlet ve sektörün el ele vermesiyle başarılı bir yıl olacağını düşündüğünü ifade ederek, "2023 rakamlarını geçeceğimizi, tüm zamanların en iyi yılı olacağını öngörüyoruz ama eğer her şey böyle devam ederse." dedi.

Eğitim öğretim yılının ilk döneminde son zil 19 Ocak Cuma günü çalacak. Yarıyıl tatili 22 Ocak Pazartesi başlayacak. Öğrenciler, 5 Şubat'ta dersbaşı yapacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Yarıyıl Tatili Rezervasyonları Geçen Yıla Göre Yüzde 15 Arttı - Son Dakika


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