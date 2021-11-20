Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,088105
|7,52
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|13,741518
|7,20
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|13,066328
|7,09
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,117533
|6,95
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|4,668535
|6,92
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,625902
|14,59
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1049,908947
|11,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,768948
|11,30
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,270216
|11,26
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|56,671831
|9,77
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,444167
|8,56
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,064844
|8,54
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|6,550044
|8,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,132566
|8,05
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,062922
|7,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059760
|13,45
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118487
|12,56
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,031299
|11,12
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111212
|10,71
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,072057
|10,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,538542
|11,42
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,576330
|9,89
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,825016
|9,50
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,438355
|8,79
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,591299
|8,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,085153
|9,99
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,553557
|9,77
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,613405
|9,39
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,284440
|8,88
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,246053
|8,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,052972
|11,30
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,294382
|10,37
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,149099
|10,16
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,338537
|10,13
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,089363
|10,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,006233
|0,40
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,152173
|0,34
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,044904
|0,34
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,381216
|0,32
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,228771
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031874
|-3,00
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,345291
|-1,83
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,571711
|-0,70
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237354
|-0,61
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,862039
|-0,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,150840
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,854419
|-1,18
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,052023
|-0,76
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,089183
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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