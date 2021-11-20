Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

20.11.2021 11:01
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0881057,52
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu13,7415187,20
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu13,0663287,09
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1175336,95
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu4,6685356,92
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,62590214,59
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1049,90894711,36
QNB Finans Portföy Altın BYF57,76894811,30
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,27021611,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF56,6718319,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,4441678,56
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0648448,54
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu6,5500448,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1325668,05
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0629227,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,05976013,45
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,11848712,56
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,03129911,12
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,11121210,71
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,07205710,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,53854211,42
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,5763309,89
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,8250169,50
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,4383558,79
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,5912998,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0851539,99
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,5535579,77
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,6134059,39
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,2844408,88
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,2460538,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,05297211,30
HSBC Portföy Altın Fonu5,29438210,37
TEB Portföy Altın Fonu0,14909910,16
Inveo Portföy Altın Fon1,33853710,13
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,08936310,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0062330,40
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1521730,34
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0449040,34
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3812160,32
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2287710,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031874-3,00
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,345291-1,83
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,571711-0,70
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237354-0,61
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,862039-0,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,150840-0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Aura Portföy Değ. Fon0,854419-1,18
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,052023-0,76
Qinvest Portföy Değ. Fon0,089183-0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Yatırım Fonları, Tragger, Altın, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu 11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 10:10 En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 09:37 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor
HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, 07:37 Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti

Son Dakika Haberleri
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:59 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
10:11 Son Dakika: Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
10:06 Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor         
11:07
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Kurbanlığın peşinden koştuktan sonra cesedi bulunmuştu! Tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koştuktan sonra cesedi bulunmuştu! Tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
10:40
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
09:18
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement