Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Küresel piyasalar, Orta Doğu'dan gelen sıcak çatışma haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını artırması ve çatışmaların uzun süreli bir bölgesel savaşa dönüşebileceği ihtimali, yatırımcıları riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

ON ALTIN YÜZDE 3 DEĞER KAYBETTİ

Spot altın sabah saatlerinde 5.379 dolara kadar tırmanmasının ardından, düne oranla yüzde 0,75 artışla 5.372 dolar seviyelerinde dengelenmişti. Altın fiyatları daha sonra gün içinde düşüşe geçti. Akşam saatlerinde ons altın düne göre yüzde 3 yakın değer kaybederek 5175 dolara geriledi.

GRAM ALTIN 7 BİN 250 TL SEVİYELERİNE KADAR GERİLEDİ

Gram altın ise sabah saatlerinde 7607 TL'ye kadar tırmanmasının ardından düne oranla yüzde 0,73 artışla 7593 TL seviyesinden işlem görüyordu. Gram altın daha sonra ons tarafındaki düşüşle birlikte geriledi ve akşam saatlerinde 7 bin 250 TL seviyelerine kadar çekildi.