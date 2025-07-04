Yaz Sezonu İç Hat Uçuşları Artıyor

Enuygun.com, yaz sezonu iç hat trafiğine ilişkin 20-30 Haziran arasındaki uçuş verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin başlangıcında iç hat yolcu trafiğinde belirgin bir artış yaşandı.

Enuygun'un 20-30 Haziran tarihlerini kapsayan iç hat uçuş verilerine göre, 26 bin 923 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı, 13 bin 465 yolcu İstanbul Havalimanı, 10 bin 16 yolcu İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 8 bin 905 yolcu Ankara Esenboğa Havalimanı ve 7 bin 19 yolcu Antalya Havalimanından uçtu.

Verileri kapsayan dönemde bilet satışlarında da artış yaşandı. İstanbul'dan Antalya'ya 3 bin 44 uçak bileti satışı oldu. İç hatlarda en çok talep gören diğer şehirler arasında İzmir, Trabzon, Bodrum ve Adana da yer aldı.

Yaz sezonu iç hat hava trafiği güçlü bir başlangıç yaptı. Hem yolcu sayılarında hem de uçak bileti satışlarında yaşanan artış, yazın kalan döneminde de yoğunluğun devam edeceğini gösteriyor. Bu kapsamda öne çıkan rotaların havalimanlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen havalimanları, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanı oldu.

Yıllık yaklaşık 41 milyon yolcu kapasitesine sahip, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Pendik ilçesinde yer alan olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, iç ve dış hatlar gibi bölümleri bulunuyor. Büyük hava yollarının uçuşlarının gerçekleştiği Sabiha Gökçen Havalimanına M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı veya otobüslerle ulaşılabiliyor.

İstanbul Havalimanı, yıllık yaklaşık 90 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olarak dikkati çekiyor. Ana terminal binası, üç bağımsız ana pist, 2 yedek pist, hava trafik kontrol kulesi ve çeşitli destek tesislerinin yer aldığı havalimanı yüz tanıma teknolojisi, hızlı bagaj teslim sistemleri ve dijital yönlendirme ekranları gibi son teknolojiler dikkati çekiyor.

Yıllık 12 milyondan fazla yolcu kapasitesine sahip olan ve Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan havalimanında iç ve dış hatlar için tek bir terminal binası kullanılıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı, dünyanın her köşesinden başkente ulaşım için en önemli durak. Havalimanında VIP salonlar, toplantı odaları ve konforlu bekleme alanları bulunuyor.

Yıllık yaklaşık 35 milyon yolcu kapasitesine sahip, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yer alan olan İzmir Adnan Menderes Havalimanında iç ve dış hatlar iki ayrı terminal bulunuyor. Ege Bölgesi'nin popüler tatil yerlerine ulaşım hizmet vermesiyle özel bir öneme sahip İzmir Adnan Menderes Havalimanı, turistik destinasyonlarına kolay erişimiyle tercih edilen bir havalimanı olarak öne çıkıyor. Yeşil bina sertifikasına sahip olan havalimanı, çevre dostu uygulamalarıyla dikkati çekiyor. İzban hattı ile havalimanından şehir merkezine hızlı ulaşılıyor.

Türkiye'nin turizm merkezi olan Antalya'da hizmet veren Antalya Havalimanı, yıllık yaklaşık 35 milyon yolcu kapasitesine sahip. Belek, Kemer ve Side gibi turistik bölgelere yakınlığı ve uluslararası terminal ve iç hatlar terminali ile Antalya Havalimanı, hem iç hem de dış hat yolcularına dünyanın dört bir yanından hava yolu şirketlerine ev sahipliği yapıyor.