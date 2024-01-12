YEDAŞ, Samsun\'da gençlerle buluştu

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ), Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'24) gençlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ 10 -11 Ocak tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen OKAF'24'te yerini aldı.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde, elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan YEDAŞ, Samsun'da düzenlenen OKAF'24'te stant açarak gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yetenek Her Yerde" mottosuyla yola çıkarak her yıl düzenlenen fuarın açılışı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın konuşmasıyla başladı.

YEDAŞ İnsan Kaynakları Birimi, gençlerin kariyer planlamaları ve bölgedeki istihdam olanaklarına yönelik rehberlik ederken, etkili öz geçmiş hazırlama, çalışan adaylarından beklenen yetkinlikler ve sektör trendleri gibi konularda bilgilendirmeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, OKAF'ın gençler ve kurumlar açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni mezun olan kişiler için doğru kaynakları kullanarak doğru bağlantılar elde etmek her zaman göründüğü kadar kolay olmayabiliyor. Gençlerin bu etkinliklere katılıp, yetkinliklerine uygun olduğunu düşündüğü firmalarla birebir görüşebilme imkanı bulması çok güzel bir fırsat. Firmaların ise kadrolarına dahil edebileceği genç ve nitelikli kişilerle temasa geçmesi kurumsal gelişimleri için çok kıymetli. Bu sebeple hem firmalar hem de öğrenciler için önemli bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Bu yılda genç arkadaşlarla bir araya geldiğimiz için mutluluk duyuyorum."