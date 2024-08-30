Yem Bitkilerine Verilen Destekler Hayvancılığın Gelişimine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yem Bitkilerine Verilen Destekler Hayvancılığın Gelişimine Katkı Sağlayacak

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kaba yem açığı göz önüne alındığında yem bitkilerine verilen desteklerin hayvancılığın gelişimine olumlu yönde ivme kazandıracağını belirtti.

30.08.2024 09:46
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kaba yem açığı göz önüne alındığında yem bitkilerine verilen desteklerin hayvancılığın gelişimine olumlu yönde ivme kazandıracağını belirtti.

Çelik, yazılı açıklamasında, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nda emeği geçenlere teşekkür etti, kararın ülke tarımı ve çiftçiler için hayırlı olmasını diledi.

Tarımsal desteklerin ilk defa 3 yıllık ve üretim döneminden önce açıklanmasının sektör, çiftçiler ve üreticiler için son derece doğru ve olumlu bir karar olduğuna dikkati çeken Çelik, bu kararla çiftçilerin hangi ürüne ne kadar destek alacaklarını bilerek üretime karar vereceklerini, böylece de planlı üretimin ilk adımlarının atılacağını bildirdi.

Çelik, yem bitkilerine verilen desteklerin hayvancılık için çok önemli olan kaba yem üretimini artıracağını belirterek, ülke hayvancılığının en büyük sıkıntılarından birinin kaba yem açığı olduğunu vurguladı.

Hayvancılıkta birim maliyetlerin yaklaşık yüzde 70'inin kaba ve kesif yemden kaynaklandığına ve kaba yem ihtiyacı karşılanmadıkça hayvancılıktaki maliyet artışlarının önüne geçilemeyeceğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Kaba yem açığımızı göz önüne aldığımızda yem bitkilerine verilen desteklerin hayvancılığın gelişimine olumlu yönde ivme kazandıracağını söyleyebiliriz. Özellikle küçükbaş hayvancılığımızın kaba yem açığının kapatılmasını sağlayacak çok yıllık, tek yıllık yem bitkileri ile yapay çayır mera ve silajlık yeme verilen desteklerde yüzde 100 oranında artışlar yapılması, su kısıtı olan havzalarda kuruda ekilecek olan yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 oranında ödeme yapılması, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat, Tunceli'de yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 ödeme getirilmesi üreticilerimizi yem bitkileri üretimine teşvik edecek, dolayısıyla da kaba yem üretimimiz artacaktır. Dolayısıyla yem bitkileri destekleri hayvancılığa verilen desteklerle birlikte bütün olarak sektörümüzün asli unsurları olan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimize, sonuç olarak da ülkemiz tarımına çok değerli katkılar sunacaktır."

Kararda yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin yüzde 104 artırılarak 294 bin liraya çıkarılmasının da tarım sektörüne olumlu yansıyacağına dikkati çeken Çelik, bu konuda geçmiş yıllarda tarım danışmanlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilecek olması açısından kararın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yem Bitkilerine Verilen Destekler Hayvancılığın Gelişimine Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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