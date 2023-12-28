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Yeme-içme işletmelerinde fiyat listesi asma zorunluluğu tüketiciye olumlu yansıyacak - Son Dakika
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Yeme-içme işletmelerinde fiyat listesi asma zorunluluğu tüketiciye olumlu yansıyacak

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yeme-içme hizmeti sunulan işletmelerde 1 Ocak'ta başlayacak fiyat listesi asma zorunluluğunun tüketiciye olumlu yansıyacağını belirtti. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi ve fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanacak.

Yeme-içme işletmelerinde fiyat listesi asma zorunluluğu tüketiciye olumlu yansıyacak
28.12.2023 - 11:03,
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yeme-içme hizmeti sunulan işletmelerde 1 Ocak'ta başlayacak fiyat listesi asma zorunluluğunun tüketiciye olumlu yansıyacağını belirterek, söz konusu kararın rekabete yapacağı katkı dolayısıyla fiyatların düşmesini de sağlayabileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi ve fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

"Karar tüketicilere her anlamda olumlu yansıyacak"

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine, bu alanda karar vericileri desteklediklerini söyledi.

Küçük, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapılarında ve hizmet sunulan masaların üzerinde fiyat tarifesinin bulunacak olmasının, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa rekabetinin sağlanması açısından yararlı olacağını ifade etti.

Söz konusu düzenlemenin uygulanabilir olmasının önemine dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

"Çok olumlu bir karar ama bundan sonraki süreçte de yetkili birimler tarafından denetimler ara verilmeden gerçekleştirilmeli. Söz konusu karar rekabeti sağlayacağı için fiyatlarda da düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Gerekli denetimler yapıldığı ve bu konuda taviz verilmediği takdirde karar tüketicilere her anlamda olumlu yansıyacaktır.

Sektör temsilcileri ve işletmelerin de gerekli desteği vermesiyle, alınan kararın başarılı sonuçlarının artacağını düşünüyorum. Bu aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirler ve turistik bölgelerde zaman zaman karşılaştıkları ve şikayete konu olan fahiş fiyat ve dolandırılma riskini de ortadan kaldıracağı için turizme de önemli katkı sağlayacak."

Kaynak: AA
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Ticaret Bakanlığı, Levent Küçük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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