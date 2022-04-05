Yemeksepeti'nden askıda yemek projesi - Son Dakika

Yemeksepeti, "Birlikten Lezzet Doğar" adlı askıya yemek bırakma projesi ile gıdaya eşit erişim ve sağlıklı beslenme hakkı için harekete geçti.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti kullanıcıları, Yemeksepeti platformu üzerinden yemek siparişi verirken, restoranların "Birlikten Lezzet Doğar" adı altındaki yüzde 50 indirimli menüleri de sepetlerine ekleyebilecek. "Birlikten Lezzet Doğar" menülerindeki sıcak yemekler, aşevlerine gönderilecek ve ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak.

Restoranların gönüllü olarak katıldığı projede sağlanan indirimler Yemeksepeti tarafından finanse ediliyor. Bölgedeki aşevleri ve gıda bankaları da projenin iş ortağı Temel İhtiyaç Derneği tarafından belirlenerek koordine edilecek.

Proje, pilot olarak 4 Nisan itibarıyla Ataşehir'de başlatıldı. Ardından tüm Türkiye'deki restoranlar ve kullanıcılar, bu seferberliğe ortak olmaya davet edilecek.