Yeni Asgari Ücret Belirlendi: Yüzde 30 Artışla 22 Bin 104 TL

Ekonomi

YENİ yılda geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yönelik değerlendirme yapan Ekonomist Prof. Dr. Cem Başlevent, "Aslında uzun dönemli ortalamalara bakıldığında açıklanan asgari ücret reel anlamda çok düşük değil. Ancak geçtiğimiz 2 yılda seçim öncelerinde büyük oranlı zamlar yapıldığı için beklentiler de biraz fazla iyimserdi Enflasyonla mücadele girişimi olarak değerlendirilebilecek asgari ücrete ilişkin yeni zam oranının ardından faiz indirimi gerçekleşebilir" dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nden Prof. Dr. Cem Başlevent, "Çok yüksek oranlı bir artış yapılmış olsaydı Merkez Bankası bunu enflasyonla mücadelede olumsuz bir gelişme olarak değerlendirip faizleri sabit bırakabilirdi. Mevcut durumda faiz indirimi büyük bir olasılıkla yapılabilir. Borsa İstanbul'daki olumlu hava da bu beklentinin bir göstergesi" diye konuştu.

Prof. Dr. Cem Başlevent, "Aslında uzun dönemli ortalamalara bakıldığında açıklanan asgari ücret reel anlamda çok düşük değil. Ancak geçtiğimiz 2 yılda seçim öncelerinde büyük oranlı zamlar yapıldığı için beklentiler de biraz fazla iyimserdi. Sabit gelirlilerin alım gücü kaybı ekonomi yönetiminin enflasyonu yüzde 20'lere indirme çabalarının bir sonucu. Dileriz bu zorlu sürecin sonunda makroekonomik dengeler çok gecikmeden daha olumlu hale gelir ve vatandaşlar ödedikleri bedellerin karşılığını alabilirler" ifadelerini kullandı.

'MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞINDA ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK'

Prof. Dr. Başlevent, "Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 30'da kalması memur ve emeklilerin ocak ayı maaş artışlarının da enflasyon farkı ile sınırlı kalacağını veya bunun biraz üzerinde bir oran belirleneceğini düşündürüyor. 2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 30 bin lirayı aşıyor olacak. Daha yüksek bir zam oranı belirlenmiş olsaydı maliyet 35-40 bin liraya ulaşabilirdi ve bu da istihdam bakımından daha olumsuz sonuçlara yol açardı" dedi.