Yeni Coca-Cola Fabrikası İsmayıllı'da Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Coca-Cola Fabrikası İsmayıllı'da Açıldı

Yeni Coca-Cola Fabrikası İsmayıllı\'da Açıldı
27.05.2025 10:45
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Coca-Cola İçecek, Azerbaycan'daki ikinci fabrikasını İsmayıllı'da devreye alarak 200 milyon dolarlık yatırım yaptı.

12 ülkede 34 şişeleme fabrikası ve 3 meyve işleme tesisiyle faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), Azerbaycan'daki ikinci fabrikasını İsmayıllı'da devreye aldı. İsmayıllı fabrikasıyla beraber şirketin Azerbaycan'daki toplam yatırımı 200 milyon dolara ulaştı. Yeni fabrikanın açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.

Orta Asya ve Kafkasya'da uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Anadolu Grubu şirketi Coca-Cola İçecek (CCI), Azerbaycan'daki ikinci fabrikasını İsmayıllı'da devreye aldı.

12 ülkede 34 şişeleme fabrikası ve 3 meyve işleme tesisiyle faaliyet gösteren CCI'ın İsmayıllı'daki yeni fabrikasının açılışına; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve İsmayıllı Valisi Nahid Bağırov'un yanı sıra Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Süleyman Yazıcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, CCI CEO'su Karim Yahi, CCI Azerbaycan Genel Müdürü Rena Mamedova ve yerel yöneticiler katıldı.

ÖZİLHAN: YATIRIMLARIMIZ KARDEŞLİĞİMİZİN EN ANLAMLI YANSIMASI

30 yıl önce başladıkları bu yolculukta, Azerbaycan'ın kalkınmada katettiği mesafeye bizzat tanıklık etmekten büyük mutluluk ve şahsi gurur duyduğunu belirten Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağları, bizim için sadece tarihi bir miras değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir ortaklıktır. Bizler, bu topraklarda kalıcı değer üretmeyi, uzun soluklu iş birliğimizin ve kardeşliğimizin en anlamlı yansıması olarak görüyoruz" dedi.

YAZICI: AZERBAYCAN'A YAPTIĞIMIZ YATIRIM 200 MİLYON DOLARI BULDU

Anadolu Grubu olarak yatırımlarını sadece ekonomik kazançla değil, toplumsal fayda ve insan odaklı değerlerle birlikte değerlendirdiklerini belirten Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Süleyman Yazıcı "Biz Azerbaycan'da sadece içecek üretmiyoruz; Bakü'deki ilk fabrika yatırımımızdan başlamak üzere bugüne kadar ülkeye 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik, 400'ün üzerinde kişiye doğrudan, binlerce kişiye dolaylı istihdam sağladık. İstihdamdan çevreye, kadınların güçlenmesinden eğitime kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk bilinciyle tasarlanan yeni İsmayıllı fabrikamız bu katkının en güncel ve somut örneğidir" diye konuştu.

MAMEDOVA: İSMAYILLI FABRİKASI AZERBAYCAN'DA ÜRETİM KAPASİTEMİZİ YÜZDE 50 ARTIRIYOR

Coca-Cola sisteminde nüfusa göre en büyük üçüncü şişeleyici olan Coca-Cola İçecek'in Azerbaycan Genel Müdürü Rena Mamedova, "Talepten önce yatırım yapma ilkemiz doğrultusunda, Azerbaycan'da uzun vadeli büyüme hedefimizle, geçtiğimiz yıl inşaatına başladığımız İsmayıllı fabrikamızın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İki üretim hattı ile faaliyet gösterecek olan yeni fabrikamız sayesinde, Azerbaycan'daki üretim kapasitemizi yüzde 50 oranında artırıyoruz" dedi.

Rena Mamedova, "Vergi ve diğer zorunlu ödemelere olan katkımız doğrultusunda, Azerbaycan'ın en büyük 30 vergi mükellefi arasında yer alıyoruz. İsmayıllı fabrikamızla birlikte yüzde 100'ü yerel istihdam olmak üzere 100 ilave iş imkanı yaratıyoruz. Ayrıca tedarik ve hizmetlerimizin yüzde 76'sını yerel kaynaklardan sağlayarak yaklaşık 6 bin kişiye dolaylı istihdam olanağı sunuyor, bölge ekonomisini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İSMAYILLI FABRİKADA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI

CCI Azerbaycan, İsmayıllı fabrikasında yenilenebilir enerji yatırımlarından atık yönetimine, su kaynaklarının korunmasından ağaçlandırma çalışmalarına kadar çeşitli sürdürülebilirlik girişimlerini hayata geçirmeye devam ediyor. CCI ayrıca, Azerbaycan'da kadın mühendisler için burs programı gibi toplum odaklı projelerini sürdürecek.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Coca-Cola Fabrikası İsmayıllı'da Açıldı - Son Dakika

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