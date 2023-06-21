Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararını açıklayacak - Son Dakika
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Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararını açıklayacak

21.06.2023 23:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede yaptığı değişiklikler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi Mehmet Şimşek'e verildi. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler sert bir hamle ile faizin yüzde 18 ila 25 aralığına yükseltilmesini bekliyor. AA Finans, TCMB ve Reuters anketlerine göre politika faizinde artışa gidileceği öngörülüyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre ise medyan beklenti faizin yüzde 25'e çıkarılması yönünde oldu.

Seçimlerin ardından kabinede değişikliğe giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'e verdi. Şimşek ile birlikte Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan getirildi. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler sert bir hamle ile faizin yüzde 18 ila 25 aralığına yükseltilmesini bekliyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA FİNANS

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği PPK toplantısına yönelik beklenti anketinin sonuçları yayınlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı bir haftalık repo faizinin 1150 baz puan arttırılarak yüzde 20 seviyesine çekileceğini gösterirken, tahminler yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında gerçekleşti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 15 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25'e çıkarılması yönünde oldu. Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 8,5 seviyesindeydi.

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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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