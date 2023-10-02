Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini veriyor! S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu - Son Dakika

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini veriyor! S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu

Son Güncelleme: 02.10.2023 18:20

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar uluslararası piyasalarda da yankı uyandırmaya devam ediyor. Finans kuruluşları üst üste Türkiye'ye ilişkin olumlu değerlendirmeler yaparken, bunun son örneği kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den geldi. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu ve yabancılar tarafından para politikasının yakından takip edildiğini söyledi. Gill, enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi hale geldiğini belirtti.

Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi ile Türkiye'nin ekonomi politikaları hızlı şekilde değişti. 4 aylık süreçte faiz yüzde 8,5'ten yüzde 30'a yükseltilirken, daha rasyonel politikalar izlenmeye başladı. Ekonomide atılan adımlar uluslararası piyasalarda da yankı bulurken, Türkiye'ye ilişkin üst üste olumlu değerlendirmeler geldi. Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit edip ve görünümü durağana çıkaran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, son raporunda Türkiye'nin attığı adımlardan övgüyle bahsetti.

YABANCILARIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Bloomberg HT yayınında açıklamalarda bulunan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu ve yabancılar tarafından para politikasının çok yakından takip edildiğini söyledi.

"SÜREÇ ZORLU OLACAK"

Gill, "Ekonomik politikalarda önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz, daha fazla uygulanabilir politikalara geçildiğini görüyoruz. Yeni gelen ekonomi yönetimi öyle adımlar atıyor ki; özellikle de 'yumuşak iniş' senaryosu üzerine çalışıyorlar. Belki de Dolar/TL kurunu stabilize etmeleri gerekiyor. Gerçekten de süreç zorlu olacak" dedi.

"ENFLASYON HEDEFLERİ DAHA GERÇEKÇİ HALE GELDİ"

OVP tahminlerini değerlendiren Gill, tahminlerinin arasındaki en büyük farkın büyümede ciddi bir yavaşlama beklemeleri olduğunu belirtti. Gill, "Kısa vadede Türkiye bir şekilde net Döviz rezervini artırabilecek. 2024 boyunca yüksek enflasyon olabilir. Hane halklarının tüketiminde bir yavaşlama göreceğiz. Bu yıl bütçe açığının da azalmasını bekliyoruz. Ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de ilgi çok büyük, yabancılar tarafından para politikası çok yakından takip ediliyor. Enflasyon hedefleri daha gerçekçi hale geldi" dedi.

Hafize Gaye Erkan, Mehmet Şimşek, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini veriyor! S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini veriyor! S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu - Son Dakika
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