Yeni Karabiga Limanı, 10 bin tonluk gemilere hizmet verecek - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Karabiga Limanı, 10 bin tonluk gemilere hizmet verecek

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yapılacak yeni liman projesi, 10 bin tonluk gemilere hizmet verecek. Başkan Ahmet Elbi, projenin bölgeye ciddi ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

23.12.2024 19:42
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Yeni Karabiga Limanı 10 bin tonluk gemilere hizmet verecek

Başkan Ahmet Elbi: Yeni liman bölgemize ciddi anlamda faydası olacak

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesine yapılması planlanan yeni Karabiga Limanı 10 bin tonluk gemilere hizmet verecek.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mahalli İdareler Seçimlerinden AK Parti'den tekrar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, seçimin ardından çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda doğalgaz gelen belde de alt ve üst yapı çalışmalarında da büyük bir ilerleme kaydedildi. Yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken mavi bayraklı plaja sahip Karabiga beldesinde Başkan Ahmet Elbi, altyapı çalışmalarında asbestli borularla, yetersiz kanalizasyon ve su hatlarının tamamen değişerek, Karabiga'nın 70 yılını kurtardıklarını söyledi. Belde de altyapı çalışmaları biten yerlerde ise üst yapı çalışmalarıyla 5 bin metrekare taş döşendi. Bölgeye 112 acil Sağlık Merkezi kazandırılırken, 250 kişilik Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun da Haziran 2025'te beldeye kazandırılması planlanıyor.

Bölgeye ekonomik katma değer katacak yeni Karabiga Liman projesi içinde Ankara'da çalışmalarına devam eden Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşerek, limanla ilgili ihale süreceğinin başlayacağını belirtti.

Yeni Karabiga Limanı 10 bin tonluk gemilere hizmet verecek

Karabiga beldesinde mevcut limana 3 tonluk gemiler yanaşıyor. Yeni liman tamamlandıktan sonra ise 10 bin tonluk gemiler yanaşabilecek. Karabiga'nın giriş kısmında 900 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde bir mendirek oluşturulacak. 1,5 kilometrelik sahil hattına gümrüklü liman, deniz otobüsü yanaşma rampası, 40-50 kapasiteli yat limanı ve sosyal alanlar ile balıkçı barınağı inşa edilecek. Limana lüks yatlar yanaşabilecek, kış aylarında kalabilecek. Balıkçıların gırgırları limana yanaşabilecek. Balıkçılar yakaladıkları balıkları saklayabilecek, mezat yapıp satabilecek. Balıkçı barınağının kapasitesi büyüyecek. Proje bittikten sonra mevcut alan 6 kat daha büyümüş olacak.

Bölgemize ciddi anlamda faydası olacak

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga'mızın liman projesi çok önemsediğimiz proje, aynı zamanda bölgemizde bulunan fabrikalar, organize sanayi bölgesi, ciddi alanda STK'larla dertlendiğimiz bir poje. 15 gün önce Ankara'ya Sayın Milletvekilimizin davetiyle gittik. Bakanlıktan aldığımız randevularla direkt Ulaştırma Bakanı'mızla birebir görüştük. Sayın Vekilimiz limanımızın, Karabigamıza ve bölgemize değer katacağını ifade edip, süreci anlattıktan sonra Bakan Bey de hemen yanımızda ilgili genel müdürü arayıp talimatı verdi. Karabiga'ya inşallah limanımız yakın zamanda ama yap işlet, ama devletimizin çabasıyla, gayretiyle Karabiga'mıza kazandıracağız. Bölgemize ciddi anlamda faydası olacak. Biliyorsunuz en yakın liman Bandırma'da var. Bandırma'da artık bölgeyi taşıyamaz hale geldi. Onun için bölgemizdeki fabrikalarda deniz nakliyatını kullanabilmek için Karabiga'daki bu tür limanın olmasa destek veriyor. Yine bütçe görüşmeleri sona geliyor biliyorsunuz, bütçe görüşmelerinden sonra yeni yılda Kaymakam Bey'in de olduğu STK'larla Ankara ziyareti yapıp, tekrar hızlandırmak için yerinde takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni Karabiga Limanı, 10 bin tonluk gemilere hizmet verecek - Son Dakika

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