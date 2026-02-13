Yeni Otomotiv Ekspertiz Yönetmeliği Geliyor - Son Dakika
Ekonomi

Yeni Otomotiv Ekspertiz Yönetmeliği Geliyor

Yeni Otomotiv Ekspertiz Yönetmeliği Geliyor
13.02.2026 19:27
Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ikinci el araç ticareti için yeni yönetmelik hazırlanıyor.

Tüm Otomotiv Expertizcileri Derneği (TOED) Başkanı ve Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Ayözger, hazırlıkları devam eden "Yeni Otomotiv Ekspertiz Yönetmeliği" ile ikinci el araç ticaretinde kapsamlı bir dönüşüm süreci başlayacağını belirtti.

TOED ve TOBFED'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve ikinci el araç ticaretinde güveni artırmayı hedefleyen yeni yönetmelik çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Yeni düzenlemenin, özellikle teknolojik dönüşüm ve elektrikli araçların sisteme entegrasyonu konusunda değişiklikler getirmesi bekleniyor.

İkinci el araç pazarında şeffaflığı artırmak amacıyla hayata geçirilecek yönetmelik, sektörün teknik altyapısından hizmet standartlarına kadar birçok kriteri güncelleyecek. TOBFED, sektör paydaşlarını bir araya getirerek Ticaret Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen teknik çalışmaları koordine ediyor.

Yönetmelik çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, "TS 13805 Oto Ekspertiz Hizmet Yeri Standardı"nın da sektördeki teknolojik dönüşüme ve elektrikli araçların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle ekspertiz hizmetlerinde kalite standartları ve test ekipmanlarının teknik kriterleri netleşerek raporların güvenilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

"Resmi süreç tamamlanmadan yapılan açıklamalara itibar edilmemeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ozan Ayözger, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve bakanlıkla sektörün geleceğini belirleyecek kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Ayözger, "Ancak resmi süreç tamamlanmadan yapılan bazı açıklamalar kafa karışıklığına yol açabiliyor. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlar ve yetkili sektör kuruluşları tarafından yapılan duyuruları dikkate alması büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlardan tamamen farklı bir teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Ayözger, batarya sistemleri ve yüksek voltaj altyapısının özel ekipman ve uzmanlık gerektirdiğini, yeni teknik kriterlerin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde planlandığını aktardı.

Ayözger, elektrikli araçlardaki yüksek voltaj sistemlerinin hem servis hem de ekspertiz aşamasında güvenlik riskleri barındırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde eğitimler öncelik olacak. Eğitimsiz müdahaleler hayati risk taşıyor. Yeni düzenlemeyle teknisyenlerin eğitim süreçlerinin elektrikli araç teknolojisini ve yüksek voltaj güvenliğini kapsayacak şekilde güncellenmesi gündemde. Yeni düzenlemelerle hem tüketiciler korunacak hem de işini doğru ve kaliteli yapan işletmeler daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Amacımız, ikinci el araç pazarında güveni her paydaş için kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

