Yeni Sendika Kuruldu: Kariyer Büro Sendikası - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Sendika Kuruldu: Kariyer Büro Sendikası

Yeni Sendika Kuruldu: Kariyer Büro Sendikası

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görevli uzmanlar, Kariyer Büro Sendikası'nı kurarak, üyelerin özlük haklarını iyileştirmek için çalışmalara başlayacak. Genel Başkan Tolga Akgül, kamuda uzmanlaşma ve kariyer mesleklerin hakları için hukuki mücadele vereceklerini açıkladı.

03.12.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzmanlar yeni bir sendika kurdu. Kariyer Büro Sendikası ile üyelerin özlük haklarında iyileştirme çalışmaları yürütüleceği öğrenildi.

Ankara'da tek liste ile gidilen 1'inci Olağan Genel Kurulda, Kurucu Başkan Tolga Akgül, oyların tamamını alarak Kariyer Büro Sendikası Genel Başkanlığa seçildi. Şu anda bin 700 üyeleri olduğunu söyleyen Akgül, "Hiçbir zaman paydaşlarından kopmuş, sorunlarını görmezden gelmeyi ilmi siyaset sayacak bir amaç haline gelmeyecektir. Bu nedenle şu körleşmiş personel rejimi içerisinde ümitsizliğe kapılmış arkadaşlarımızın ümidi olacağız. İnançlarını tazeleyip haklı olan için her zaman bir yolun olduğunu birlikte göstereceğiz. Öncelikle sorunlarını yaşayarak öğrendiğimiz, en fazla üyemizin bulunduğu, Türk bürokrasinin en önemli personel kaynağı olan kariyer mesleklerle ilgili çalışmalarımıza başladık" dedi.

Akgül, "Kamuda uzmanlaşma sağlanması gerekirken Kariyer mesleklerin memurlaştırılması, bürokrasinin bazı mesleklerin esaretinden kurtarılması için hukuki mücadele veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda konunun bütün siyasi muhataplarına bürokratik oligarşi ve yapılan haksızlıkları daha gür sesle sürekli hatırlatacağız. Kamuda tasarrufun sağlanmaya çalışıldığı bu kritik dönemde en önemli tasarruf kaynaklarından bir tanesi de şüphesiz personel kaynağının etkin ve verimli kullanılması olacaktır. Merkez-Taşra ayrımı nedeniyle taşrada görev yapan kariyer meslek mensuplarımızın uzmanlığa yakışmayan hukuk dışı görevlendirmeleri, bu kariyer uzmanların yarısına yakınının kurumlarından ayrılmalarına neden olmuş yeni alımlarda da kontenjanlarının çok altında istihdam sağlanabildiğini üzülerek görmekteyiz. Asıl tasarruf kaynağının burada olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Kurum aidiyetleri zedelenen ve haksızlığa uğradıkları herkes tarafından kabullenen taşra kariyer mesleklerimiz için acil düzenleme gelmezse kurumların personel kaynağı açısından yaşadığı beka sorununun telafisi mümkün olmayacak noktalara gelmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni Sendika Kuruldu: Kariyer Büro Sendikası - Son Dakika

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