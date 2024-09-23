Yeni Tebliğ İle Elektrikli Araç İthalatında Değişiklik - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Tebliğ İle Elektrikli Araç İthalatında Değişiklik

OSD Başkanı Eroldu, elektrikli araç ithalatında yeni tebliğin tüketici ve ekonomi açısından olumlu olduğunu belirtti.

23.09.2024 06:47
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, bazı elektrikli araçların ithalinde, kapsamı genişletilen tebliği tüketicinin korunması, hizmet kalitesinin sağlanması, otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinin gözetilmesi ve ekonomi açısından olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, önceki günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024'de yürürlüğe giren "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden ithal edilen elektrikli otomobillere ithalat aşamasında "İzin Belgesi" alınması zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

İzin belgesi için gerekliliklere değinen Eroldu, "İzin belgesi düzenlenebilmesi için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olmasının belgelendirilmesi, elektrikli araç bakım onarımından sorumlu kişilerin yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatçı firmanın Türkiye'de en az 40 personele sahip çağrı merkezi kurması gibi zorunluluklar getirilmişti." ifadelerini kullandı.

Eroldu, yeni tebliğ ile kapsama giren araç grubunun genişletildiğini belirterek, daha önce sadece elektrikli otomobilleri kapsayan düzenlemeye, haricen şarj edilebilen hibrit otomobillerin yanı sıra elektrikli ve haricen şarj edilebilen hibrit eşya taşımaya mahsus ticari araçların da dahil edildiğine dikkati çekti.

Özellikle son yıllarda ülkelerin rekabetçiliklerini korumak ve yerel tüketicinin güvenliğini tahsis etmek üzere dünya genelinde birçok tedbirin devreye alındığı gözlemlediklerini dile getiren Eroldu, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından yayımlanarak 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren ve kapsamı genişletilen tebliği, ülkemiz tüketicisinin korunması, hizmet kalitesinin sağlanması, otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinin gözetilmesi ve ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Otomobil pazarında geçmişte yüzde 40'a ulaşmış olan yerli araç payının yüzde 25'e kadar gerilediği günümüzde, bu düzenleme otomobil pazarında yerli araç payının korunması/geliştirilmesi açısından da olumlu etki yaratacaktır."

Eroldu, Türkiye'nin ticari araç üretiminde dünya çapında önemli oyuncular arasında yer aldığını bildirdi.

Söz konusu üretimde Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında bu sene birinci sıradan ikinci sıraya gerilediğini ve dünyada 9. sırada yer aldığını anımsatan Eroldu, şu bilgileri paylaştı:

"Ticari araçların adetsel ihracatımız içindeki payı yüzde 35, ticari araç pazarındaki yerli araç payı ise yaklaşık yüzde 40 seviyesinde. Son dönemde otomotiv dış ticaret dengesindeki otomobil grubu kaynaklı bozulmanın, ticari araç üretimimizin pozitif etkisi ile desteklendiği önemli bir gerçek. Tüm bu nedenlerle, Ticaret Bakanlığımız tarafından yayımlanan tebliğ kapsamına eşya taşımaya mahsus ticari araçların da uygulamaya eklenmiş olmasını ülkemiz ekonomisi açısından önemli görüyoruz. Ayrıca eşya taşımaya mahsus ticari araçların yanı sıra önümüzdeki dönemde yolcu taşımaya mahsus ticari araçların da düzenleme kapsamına alınmasının değerlendirilmesini önemli buluyoruz."

Kaynak: AA

Cengiz Eroldu, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Tebliğ İle Elektrikli Araç İthalatında Değişiklik - Son Dakika

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