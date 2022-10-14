Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor

14.10.2022 00:57
Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor

Enerji maliyetlerinin son yıllarda yükselmesi nedeniyle solar güneş panellerine talep arttı.

Enerji maliyetlerinin son yıllarda yükselmesi nedeniyle solar güneş panellerine talep arttı. Solar paneller özellikle sanayi bölgelerinde kullanılırken son bir yıldır ev tipi güneş panellerine de ilgi arttı. Artık yeni yapılan evlerin mimarisi de güneş panellerine göre tasarlanıyor. Ev tipi güneş panelleri ortalama bin dolar olurken, 4 yıl içerisinde kendi maliyetini çıkardığı belirtildi.

15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı kapılarını ziyaretçilerini açtı. Fuara bin 500'ün üzerinde üretici firma katılırken, 52 ülkeden ise ziyaretçi katılması bekleniyor. Fuarda solar güneş panelleri büyük ilgi görüyor. Yaşanan enerji maliyetlerindeki artış firmaların solar güneş panellerine yatırım yapmalarına neden oluyor. Bununla beraber ev tipi güneş panellerine ise gün geçtikçe ilgi artıyor. Ortalama bir eve yapılması gereken işlemin maliyeti bin dolar civarında olurken, bunu geri dönüşü ise 3-4 yıl içerisinde oluyor.

"Ev tipi güneş panelleri talebi geçtiğimiz yıllara göre yüzde 10 arttı"

Yenilenebilir enerjinin son dönemde yaşanan enerji krizleriyle beraber daha da değerli hale geldiğini ifade eden firmanın genel müdür yardımcısı Emre Yenidoğan, "Elektrik üretimini yasalar lisanslı bir şekilde üretmemize müsaade ediyor. Bunu en küçük ev tipi tesislerden en büyük santrallere kadar yapılabiliyor. Ortalama 4 panel 2 haneye yetecek kadar elektrik üretiyor. Güneş takip sistemi çatıya hemzemin olarak monte ediyorsunuz. Arazi olduğu zaman güneşi takip edecek şekilde ikiyüzlü panel kullanarak yapabiliyorsunuz. Ortalama ev tipi sistemlerde maliyeti bin dolar civarında. Yeni yapılan konutlar artık güneş paneline uygun şekilde inşa ediliyor. Bu konuda da çok ciddi talepler alıyoruz. Bu sadece ev değil fabrikalarda da kullanılıyor. Şu anki elektrik fiyatlarını hesaba katarsak, ev tipi projeler kendini 3 ile 4 yıl arasında kendini amorti edebiliyor. Fabrika çatısına kurulduğu zaman ise 2,5 yıllara kadar inebiliyor. Geçmişte 100 fabrikadan 1 tanesi buna yöneliyordu. Şimdi ise 100 fabrikanın 100'üde buna yönelmiş durumda. Evlerde ise yüzde vermek gerekir yüzde 10 civarında bir talep var diyebiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
SPK haftalık bülteni SPK haftalık bülteni Yunanistan yüzde 100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştı! Yunanistan yüzde 100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştı!
Kaynak: İHA

Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
02:25 Asker eğlencesi için tünel kapatan magandalar polis ekiplerini görünce kaçtı
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 09:02:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement