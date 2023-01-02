Bir zam da mutfak tüpüne geldi! 12 kilogramlık tüp 345 TL'ye kadar çıktı - Son Dakika
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Bir zam da mutfak tüpüne geldi! 12 kilogramlık tüp 345 TL'ye kadar çıktı

02.01.2023 22:11
Bir zam da mutfak tüpüne geldi! 12 kilogramlık tüp 345 TL'ye kadar çıktı

2023 yılına girilmesiyle birlikte zamlar da peş peşe gelmeye başladı. Zam furyasından son etkilenen ise mutfak tüpü oldu. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 345 TL'ye kadar yükseldi.

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Gıdadan enerjiye, akaryakıttan giyime kadar birçok ürünün fiyatı değişirken son zam ise mutfak tüpüne geldi.

FİYAT 350 TL'YE YÜKSELDİ

Son zamla birlikte mutfak tüplerinin fiyatı 345 TL'ye kadar yükseldi. İşte 2023'te 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları:

AYGAZ TÜP FİYATLARI

  • Aygaz maksi tombul 345 TL
  • Aygaz maksi uzun 345 TL
  • Aygaz mini ocak 120 TL
  • Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL
  • Mini tekne tüpü 50 TL
  • Gri ev tüpü 12 kg 340 TL
  • Gri küçük tüp 2 kg 98 TL
  • Ticari tüp 24 kg 690 TL
  • Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL
  • Forklift tüpü 16 kg 460 TL
  • Forklift tüpü 24 kg 750 TL

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

  • 2 kg piknik tüpü 65 TL
  • 12 kg ev tüpü 320 TL
  • 24 kg ticari tüp 612 TL
  • 45 kg sanayi tüpü bin 235 TL
  • 45 kg propan tüpü bin 300 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

  • 2 kg piknik tüpü 85,50 TL
  • 12 kg ev tüpü 330 TL
  • 24 kg ticari tüp 620 TL
  • 45 kg sanayi tüpü 920 TL
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Aygaz A.Ş, Milangaz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir zam da mutfak tüpüne geldi! 12 kilogramlık tüp 345 TL'ye kadar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir zam da mutfak tüpüne geldi! 12 kilogramlık tüp 345 TL'ye kadar çıktı - Son Dakika
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