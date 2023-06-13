Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari ücret 15 bin lira olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari ücret 15 bin lira olmalı

13.06.2023 16:10

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultangazi'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Erbakan, adaletin tesis edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultangazi'de partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda yerel basın ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Program sonrası partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret eden Erbakan, burada yaptığı konuşmada, asgari ücrete ara zam için çalışmalarına ilişkin de konuştu.

"15 BİN LİRA SEVİYESİNDE OLMALI"

Asgari ücretin 14 bin 750 lira olması gerektiğini daha önce belirttiklerini aktaran Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım." dedi.

VERGİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME TALEBİ

Vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti: "Üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak, çeşitli teşviklerle, faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de sanayiciyi de üreticiyi de devletin desteklemesi ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabii biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Fatih Erbakan, borç, faiz, zam vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Erbakan, Sultangazi'de esnafı ziyaret etti.

NECMETTİN ERBAKAN, YÜZDE 102 YAPMIŞTI

1996'da başbakan olan Necmettin Erbakan,üç ay gibi bir sürede toplu iş görüşmelerinin işçinin istediği gibi neticelenmesi ile birlikte maaşlara yüzde 102 artış gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (15)
  • Sinan Ak: Sayin bakanim siz daha boyle konusmadan herkez zam yapmaya baslamisdir piyasadaki zamlar durduran yok hep asgari ucrete zam siz zam yaptikca ev kirasi market iki katina cikdi Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Tayfun öztürk: 2 aydır konuşuluyor, konusuldukça herşeye zam geliyor, daha zama 2 ay var, şimdiden elimizde ne var ne yok aldılar. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Yeni ücretler de bir ay içinde masal olur...enflasyon bu seviyede ve halen hızla artarken ,taşıma su ile değirmen dönmeyecektir. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Sultangazi, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari ücret 15 bin lira olmalı - Son Dakika


Son Dakika
19:48 TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarını tescil etti
19:43 Tüm sorular cevabını buldu! TFF, 2022-2023 sezonu için son kararı resmen ilan etti
19:22 Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi
19:18 İstifa etmesi istenen Kılıçdaroğlu'ndan manidar paylaşım: İnançla, kararlılıkla devam edeceğiz
18:49 CHP il başkanları değişim çağrısı yaptı
18:47 CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Değişim acil bir ihtiyaçtır
18:34 Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar
18:29 Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu
18:12 Ankaragücü, Ali Sowe ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
18:08 Sezona damga vurmuştu! Ankaragücü, Ali Sowe hakkındaki kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 20:12:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari ücret 15 bin lira olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement