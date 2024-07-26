Yeniköy Kemerköy Enerji Orman Genel Müdürlüğü'nden takdir belgesi aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Enerji Orman Genel Müdürlüğü'nden takdir belgesi aldı

Yeniköy Kemerköy Enerji, ağaçlandırma protokolü kapsamında yaptığı çalışmalara yönelik Orman Genel Müdürlüğü'nden takdir belgesi aldı. Şirket, 2023 sonu itibarıyla dikilen fidan sayısının 3 milyona ulaştığını açıkladı. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, Orman Genel Müdürlüğü ile güçlü bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin 2025'e kadar 5 milyon ağacı toprakla buluşturmak olduğunu ifade etti.

26.07.2024 09:49
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Yeniköy Kemerköy Enerji, ağaçlandırma protokolü kapsamında yaptığı çalışmalara yönelik Orman Genel Müdürlüğü'nden takdir belgesi aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'a takdir belgesi, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mutlu Turan tarafından takdim edildi.

2025'e kadar 5 milyon ağaç dikimini kapsayan protokol çerçevesinde, 2023 sonu itibarıyla dikilen fidan sayısı 3 milyona ulaştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2023'te Elazığ ve civarına karaçam, sedir, ardıç, kızılçam, mavi servi, badem ve alıç fidanlarından oluşan 1 milyon fidan dikimi daha gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, Orman Genel Müdürlüğü ile güçlü bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek, "İş süreçlerimizi sürdürülebilirlik prensipleriyle kurguluyor ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin değerli kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü ile 3 yıldır ağaç dikimi yapıyor, sadece faaliyet sürdürdüğümüz kent Muğla ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin çeşitli noktalarına da ağaç dikiyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında söz konusu ağaçların seçimi ve dikimi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor, biz de gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Hedefimiz 2025'te 5 milyon ağacı toprakla buluşturmak." ifadelerini kullandı.

Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, geçen yıl kasımda ülkenin en büyük rehabilitasyon çalışmasına başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Faaliyetimizin sonlandığı maden sahalarımızı ağaçlandırıyor, bölgenin iklimine uygun bir rehabilitasyon sürecini bilimsel metotlara uygun olarak konusunun uzmanı kıymetli akademisyenlerle çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin köklü çevre derneklerinden Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, çalışmalarımızı izliyor ve raporluyor. Rehabilitasyon süreçlerimizle ilgili hazırladıkları raporlar kamuoyuna açık bir şekilde kurumun web sitesinde yayınlanıyor. Rehabilitasyon süreçlerimize bölge insanını da dahil edip onların da bilgilerinden faydalanıyoruz. Eski maden sahasının bulunduğu Hüsamlar bölgesinde başlattığımız rehabilitasyonun ilk yılında 65 hektarlık alanda yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu yılın sonunda 511 hektarda çok daha kapsamlı bir çalışmayı 'Hüsamlar Yeniden' ismiyle hayata geçireceğiz, sadece ağaç dikim mevsiminin gelmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yeniköy Kemerköy Enerji Orman Genel Müdürlüğü'nden takdir belgesi aldı - Son Dakika

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