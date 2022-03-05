Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi - Son Dakika
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Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi

05.03.2022 10:25
Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi

Bursa Yenişehir S.S Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından ilçede 321 dönüm alan üzerine yapılacak olan 400 milyon liralık yatırım için çalışmalar başladı.

Bursa Yenişehir S.S Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından ilçede 321 dönüm alan üzerine yapılacak olan 400 milyon liralık yatırım için çalışmalar başladı.

Yenişehir'de iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu S.S Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi; Bursa'nın ve Marmara bölgesinin en modern sanayi sitesinde inşaat çalışmalarına başladı. Yenişehir'de 321 dönüm alan üzerine yapılacak olan yatırım 400 milyon liraya mal olacak.

İlçeye bağlı Subaşı mahallesinde inşaat çalışmalarına başlanan sanayi sitesinin yapılacağı alana Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, Siyasi parti ilçe başkanları, oda ve sivil toplum örgütleri başkanları ile ilçe protokolü katıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın," İşadamı arkadaşlarımızın mübarek üç aylarda bir araya gelerek yapacağı bu önemli yatırımın ilçemize ülkemize hayırlar yaşatmasını diliyorum" dedi.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Orhan Torun, "Yenişehir'de 321 dönüm alan üzerine yapacağımız yatırım bugünkü şartlarda 400 milyon liraya hayata geçecek. Burada 139 bin metre kare inşaat alanı olacak. İmalat ve kereste bölümlerinden oluşacak yatırımda imalat bölümünde 56 işletme; kereste bölümünde ise 26 işletme olacak. Buradaki işletmelerin yüzde 80'i ihracat bazlı çalışıyor. Yatırımı 4 yıl içinde tamamen hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi
Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi

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Bursa Yenişehir, Yenişehir, Hisarcık, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir'e 400 milyon liralık sanayi sitesi - Son Dakika


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