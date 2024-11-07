Yenişehir'e Uluslararası Fuar Alanı Yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir'e Uluslararası Fuar Alanı Yapılacak

Yenişehir\'e Uluslararası Fuar Alanı Yapılacak

İnegöllü işadamları, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i ziyaret ederek bölgelerinde uluslararası bir fuar alanı yapmak istediklerini ve bu proje için destek talep ettiklerini açıkladı. Başkan Özel, projenin Yenişehir'in gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

07.11.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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İnegöllü işadamları, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i ziyaret ederek Yenişehir sınırlarında uluslararası bir fuar alanı yapmak istediklerini belirttiler. Bölgenin konumunun önemi ve avantajları konusunda ayrıntılı olarak bilgi veren Ercan Özel; "Uzun vadeli planlarımız arasında bölgemize uluslararası fuar alanı kazandırmak vardı. Bizler de elbette bu istekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İnegöllü işadamları, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i ziyaret etti. Yenişehir'de uluslarası bir fuar alanı yapmak istediklerini belirten işadamları, Başkan Ercan Özel'den konu hakkında destek istedi. Uluslararası Fuar Alanı'nın ilçeye katacağı değere vurgu yapan Başkan Ercan Özel, "İlçemizin konumu gereği bizim de uzun vadeli planlarımız arasında Yenişehir'e uluslararası fuar alanı kazandırmak vardı. Böyle bir talebin olması ve bu projenin hızlanması bizleri oldukça memnun etti. Uluslararası Fuar Alanı'nın kentimize katkı sağlayacağına eminim. Bu nedenle de her konuda destek olmaya hazırız" mesajını verdi.

İlçeye büyük katkı sağlayacak

Başkan Ercan Özel, "İnegöllü işadamları bir fuar alanı yapmak istediğini belirtti. Elbette Yenişehir Belediyesi olarak bu isteğe kayıtsız kalamayız. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yenişehir'e kazandırılması planlanan fuar alanı sadece sanayiye ve ticarete değil, aynı zamanda Yenişehir'in gelişmesine ve daha da tanınmasına da büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Jeopolitik avantajlar

İstanbul, İzmir ve Ankara üçgeninde bulunan sanayi şehirleriyle çevrili bir bölgede konumlanan Yenişehir'in avantajlarından bahseden Başkan Ercan Özel, jeopolitik konumun iyi kullanılması gerektiğini söyledi. Başkan Özel, "Yenişehir kara yolu bağlantılarının ortasında yer alıyor. Uluslararası havalimanına ev sahipliği yapıyoruz. Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde Yenişehir'e iki adet istasyon ayrılmış durumda. Denize çok yakın mesafede yakında yapımına başlanacak olan otoyol projesi de hazır. Yapacağımız çalışmalarla da yakın bir gelecekte Yenişehir oldukça gelişmiş bir bölge olacak. Bursa'nın yeni fuar merkezinin de ilçemizde olması bizim için artı bir değer olacaktır" diye konuştu.

Büyük bir adım atılıyor

Fuar alanının Yenişehir'in fuar turizmine büyük katkı yapacağını anlatan Başkan Ercan Özel, " Osmanlı'nın ilk başkenti olan şehrimize, yapılacak uluslararası fuar alanıyla birlikte hem ulusal hem de uluslararası birçok iş insanı gelecek. Yenişehir'in büyüyüp gelişeceğini söylemiştik. Uluslararası fuar alanının olması, Yenişehir'in tanıtımı adına, büyük bir adım olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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