Yenişehir\'e Yaş Sebze Meyve Hali Projesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir'e Yaş Sebze Meyve Hali kazandırıyor. Projenin hem üreticiler hem de Yenişehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir tarım kenti olan Yenişehir Belediyesi arasında, ilçeye Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali kazandırılması adına ortak hizmet protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in imza attığı protokolle 40 bin metrekarelik alan, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi.

Hem üretici kazanacak hem ilçe kalkınacak

Yenişehir çiftçisinin ürettiği ürünlere değer katacak ve ilçe ekonomisine büyük katkıda bulunacak hal projesinin imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e yer tahsisi ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Projenin, geçimini büyük oranda topraktan sağlayan Yenişehirli üreticiler için önemine değinen Başkan Bozbey, "40 bin metrekare alanda Yenişehir Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali'ni yapacağız. Bu yatırımla hem üreticimiz ürünlerini en iyi fiyata değerlendirmiş olacak hem de hemşehrilerimizin taze sebze ve meyveye ulaşımını kolaylaştırmış olacağız. Aynı zamanda Yenişehir çiftçisinin ürettiği ürünler, Türkiye'de ve dünya pazarlarında da yerini alacak" dedi.

Üretici destekleri sürecek

Yenişehir'in üretim gücünü destekleyecek, Bursa ekonomisine canlılık katacak yatırımı kısa sürede hayata geçireceklerini belirten, projenin Yenişehir çiftçisine ve tüm Bursa'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozbey, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe için tarihi bir imza attıklarını vurgulayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise "Yıllardır beklediğimiz bu projenin çiftçimize adeta can suyu olacağına inanıyorum. Yüzde 80'i çiftçilikle geçinen ilçemizde biz biliyoruz ki; çiftçi kazanırsa esnaf kazanır, esnaf kazanırsa Yenişehir kazanır" diyerek Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA