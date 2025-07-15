Yenişehir ile Libya Arasında Ticaret Köprüsü Kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir ile Libya Arasında Ticaret Köprüsü Kuruluyor

Yenişehir ile Libya Arasında Ticaret Köprüsü Kuruluyor
15.07.2025 14:53  Güncelleme: 14:54
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Libya Parlamentosu Milletvekili Mohammad Abdul Karim Raied ile yapılan görüşmede, iki bölge arasında uzun vadeli ticaret ilişkileri geliştireceklerini duyurdu. Başkan Özel, Yenişehir'in yaş sebze ve meyve üretimini Libya üzerinden Afrika pazarına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Libya Parlamentosu Milletvekili ve yatırımlardan sorumlu komite Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied'in ilçeyi ziyaretini; "İlçemiz ile Libya arasında yepyeni, uzun soluklu bir ticaret için çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle değerlendirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel; Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Birliği Genel Başkanı ve Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komite Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied, Yenişehir ile Libya arasında kurulması planlanan ticari ilişkiyi değerlendirdi. Geçtiğimiz aylarda Libya'da temaslarda bulunduğunu ve özellikle ülkenin ihtiyacı olan yaş sebze meyvenin Yenişehir'den karşılanabileceğini hatırlatan Başkan Ercan Özel, bu konudaki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Mohammad Abdul Karim Raied'in ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, " Son birkaç ay içerisinde Libyalı yetkililerle kurduğumuz ilişkiler, ileri seviyeye taşındı. Tabii Afrika pazarı bizim için önemli. Pandemi döneminden sonra dünyada hemen hemen her yerde ekonomik gerileme yaşanırken, Afrika pazarında yaşanmadı. Başta Libya olmak üzere, Afrika ülkelerinin tamamının verimsiz toprakları nedeniyle yaş sebze ve meyve ithalatı yapmak zorunda. Biz de Yenişehir olarak, bu noktada devreye girerek, ilçemizin ürünlerini Libya üzerinden Afrika'ya göndermek istiyoruz" dedi.

Başkan Ercan Özel, "Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Birliği Genel Başkanı ve Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komite Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied'i ilçemizde ağırladık. Çayırlı Muhtarı İbrahim Vurgun, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turan Girgin ve üreticilerimizi ziyaret ederek üretim altyapımızı tanıttık; ardından şeftali bahçelerini ve ürünleri birlikte inceledik. Karşılıklı güven ve iyi niyetle atılan bu olumlu adımlar, önümüzdeki günlerde üreticilerimiz için meyvelerini verecek" diye konuştu.

Libya Parlamentosu Milletvekili ve yatırımlardan sorumlu komite Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied'i Yenişehir'den memnun uğurladıklarını vurgulayan Başkan Ercan Özel, "İlçemiz ile Libya arasında yepyeni, uzun soluklu bir ticaret için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yenişehir Belediyesi olarak bu süreci titizlikle yürütecek, her aşamasında üreticimizin ve yatırımcının yanında olmaya devam edeceğiz. Libya ile Yenişehir arasında ticaret köprüsü kurulmasına vesile olan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve Yönetim Kurulu'na da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenişehir ile Libya Arasında Ticaret Köprüsü Kuruluyor - Son Dakika

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