Yerel Kalkınma Hamlesi'nde ilk teşvik Adıyaman'daki 561 milyon liralık otele verildi - Son Dakika
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Yerel Kalkınma Hamlesi'nde ilk teşvik Adıyaman'daki 561 milyon liralık otele verildi

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Yerel Kalkınma Hamlesi\'nde ilk teşvik Adıyaman\'daki 561 milyon liralık otele verildi
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Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında TRC1 Bölgesi'nde ilk teşvik belgesi, Adıyaman'da yapılacak 561 milyon liralık 5 yıldızlı otel yatırımına onaylandı. 2028'de faaliyete geçmesi öngörülen yatırımın 100 kişilik doğrudan istihdam sağlaması hedefleniyor.

TRC1 Bölgesi'nde Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında ilk teşvik belgesi onaylandı. Adıyaman'da hayata geçirilecek 5 yıldızlı otel yatırımıyla 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın TRC1 Bölgesi'nde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Adıyaman'da gerçekleştirilecek 561 milyon lira tutarındaki 5 yıldızlı otel yatırımının teşvik belgesi onaylandı. Program, bölgede teşvik belgesi onaylanan ilk yatırım oldu.

Toplam 14 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak otelin, 124 oda ve 248 yatak kapasitesiyle hizmet vermesi planlanıyor. 2028 yılında tamamlanarak faaliyete geçmesi öngörülen yatırımla 100 kişilik doğrudan istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Yatırıma çok yönlü teşvik desteği

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yatırımcı firma; makine ve ekipman hibe desteği, vergi indirimi, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren ve işçi primi desteklerinden yararlanacak.

Bölgesel ekonomiye katkı sağlayacak

Adıyaman'ın turizm altyapısına katkı sunması beklenen yatırımın, kentin konaklama kapasitesini artırmasının yanı sıra turizm sektöründeki ekonomik hareketliliği desteklemesi ve yeni istihdam olanakları oluşturması öngörülüyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile bölgenin yerel potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi, öncelikli sektörlerde yatırımların artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
AdıyamanEkonomiTurizmSon Dakika

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