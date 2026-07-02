Yerli Buğday Çeşitleri Hasat Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Buğday Çeşitleri Hasat Edildi

Yerli Buğday Çeşitleri Hasat Edildi
02.07.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yerli buğday çeşitleri CUDİ 63 ve SERİNCE'nin deneme hasadı yapıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (GAPTAEM) geliştirilen yerli ve milli buğday çeşitlerinin deneme hasadı gerçekleştirildi.

Yakacık Mahallesi'nde düzenlenen "Hasat Günü Programı"nda, makarnalık buğday çeşidi "CUDİ 63" ile ekmeklik buğday çeşidi "SERİNCE" hasat edildi.

Programda, yerli ve milli tohum kullanımının yaygınlaştırılması, tohumda dışa bağımlılığın azaltılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amaçlandı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, programda yaptığı konuşmada, tarımın stratejik önemine dikkati çekerek, kurumlar arası işbirliğinin üretime önemli katkı sunduğunu söyledi.

Tohumun gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Öztekin, "Tohum nesil gibidir. Çocuklarımızı nasıl özenle yetiştiriyorsak tohuma da aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Çünkü tohum, geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da tarımın en az savunma sanayisi kadar stratejik bir alan olduğunu belirtti.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını anımsatan Sağlam, bu yıl yağışların etkisiyle üretimde artış beklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin tohumculuk alanında önemli mesafe katettiğini dile getiren Sağlam, "1999-2000 yıllarında tohumda yaklaşık yüzde 80 oranında dışa bağımlılık söz konusuydu. Bugün ise kullandığımız tohumların yaklaşık yüzde 94'ünü kendimiz üretiyoruz. Hububat üretiminde de ihracatçı konumdayız." diye konuştu.

Sağlam, yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Buğday Çeşitleri Hasat Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
12:13
MSB’den Bahçeli’nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
MSB'den Bahçeli'nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
11:54
Tartışma yaratan atama Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:41:20. #7.12#
SON DAKİKA: Yerli Buğday Çeşitleri Hasat Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.