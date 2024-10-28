Yerli Hassas Motor ve Robotik Çözümlerle Rotor\'dan Çığır Açan Projeler

Ekonomi

Rotor'un geliştirdiği yerli hassas motor Rotor Motion, sivil endüstri, havacılık ve uzay, sektörlerinde kullanılırken, Rotor Robotics robotik sistemlerle, farklı endüstrilere çözüm sunuyor.

Rotor'dan yapılan açıklamaya göre, YB Holdingin Rotor markasıyla geliştirdiği ürünler, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakgör, Rotor şirketiyle savunma sanayisinde gerçekleştirdikleri yenilikçi projeler hakkında bilgi verdi.

Özellikle yerli ve milli teknoloji üretimiyle Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Bakgör, geliştirdikleri hassas motor teknolojisine değinerek 2 yıl önce teknolojiye yatırım yapma kararıyla melek yatırımcı olarak elektrikli motorlar alanına yoğunlaştıklarını vurguladı.

Gelinen noktada sıfır titreşimle çalışan ve hassas pozisyonlama kabiliyetine sahip motor ürettiklerini ifade eden Bakgör, motorun savunma sanayisi, endüstriyel otomasyon, havacılık, uzay, otomotiv ve tıbbi cihazlar dahil olmak üzere farklı sektörlere geniş bir yelpazede kullanıldığını, yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen bu yeni nesil motorun, özellikle insansız hava araçları ve hassas robot teknolojilerinde kullanıldığının altını çizdi.

Bakgör, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen teknolojilerle Türk savunma sanayinin önde gelen firmalarıyla işbirliği içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Rotor Motion olarak tasarlayıp ürettikleri yerli reaksiyon tekeri motoruyla uzay sistemleri alanında bir ilki başardıklarını ve ithalatı sıfıra indirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Bakgör, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin uzay sanayisindeki yerli katkısını artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin uzay alanındaki yatırırım ve projeleri Sanayi Bakanlığımız öncülüğünde artarak devam ediyor. Bu anlamda özellikle Fergani Uzay firmasının uzay alanında gerçekleştirdiği yatırımlar, bizler gibi bu alanda yüksek teknoloji alt komponent yapan firmalara cesaret vererek, Türkiye'deki uzay ekosistemini büyütmektedir. Ayrıca TÜBİTAK Uzay ile geliştirdiğimiz yerli reaksiyon tekeri motorumuz uzaya çıkacak. Bu bizim için büyük bir gurur. Rotor Motion olarak geliştirdiğimiz öncü motor teknolojimizi, robotik alanda ülkemizin önde gelen akademisyenleri ile bütünleştirerek Rotor Robotics'i hayata geçirdik. Rotor Robotics olarak yerli üretim dijital asker olarak tanımlanan köpek robot projemizi tamamladık. Rotor Motion ve Rotor Robotics olarak, hayatın her alanını kolaylaştıracak robotik çözümler sunuyoruz."

Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte yürütülen projeye ilişkin bilgi paylaşan Bakgör, bu projenin Türk mühendislerinin uzun yıllar süren emeğiyle ortaya çıktığını ve prototipinin başarıyla tamamlandığını anlattı.

Bakgör, "Robot köpeğimiz kullanım amacına uygun şekilde özelleştirilebilir olarak tasarlandı. Savunma sanayisi alanında ülkemizin önde gelen firmalarıyla mayın tarama, entegre güdümlü roket sistemleri gibi operasyon odaklı ortak projelerimiz devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Şirketin, uzay, savunma ve havacılık sanayisindeki hedeflerine değinen Bakgör, gelecekte yüksek katma değerli bir teknoloji şirketi olma hedeflerine yakın olduklarını vurguladı.

Yapay zeka ile entegre robot teknolojilerinin giderek yaygınlaşacağına işaret eden Bakgör, "Rotor Motion ve Rotor Robotics olarak, hayatın her alanını kolaylaştıracak robotik çözümlerle, özellikle yapay zekanın günlük yaşamda daha etkin hale gelmesiyle robotların evlerde ve işyerlerinde kullanılacağını düşünüyoruz. Bu teknolojide de öncü olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özyeğin Üniversitesi TEKNOPARK'ta faaliyet gösterdiklerini belirten Bakgör, Dilovası OSB'de 15 bin metrekare alanda yatırım yapmak için de hazırlıklara başladıklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Rotor, olarak havacılık ve uzay alanındaki çalışmalarımızda kazandığımız tecrübe ile sanayinin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişine katkı sağlıyoruz. Bu çalışmalarımız ışığında, Rotor Motion olarak geliştirdiğimiz motor çözümlerimizle firmaların üretim hatlarında iyileştirmeler gerçekleştirerek hem firmaların üretim maliyetlerini düşürüyoruz hem de ülkemizin karbon ayak izini düşürme hedeflerine katkı sağlıyoruz."