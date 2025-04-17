Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Tescillendi

Tekirdağ'da yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu kuraklık ve hastalıklara dayanıklı olarak tescillendi.

17.04.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKİRDAĞ'da bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortak ürettiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu tescillendi. Kuraklık ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğu belirtilen yeni versiyon, toprakla buluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) iş birliğiyle geliştirilen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin de katkılarının olduğu Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu için 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlandı. Çalışmaların ardından 2021'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de toprakla buluşturulup, Trakya genelinde tarlalara ekimi yapıldı. Tohumdan başarılı sonuç alınca çeşit çalışmaları sürdürüldü. Tekirdağ'da TRAKTOD üyesi bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortak ürettiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu enstitü tarafından tescillendi. Kuraklık ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğu belirtilen yeni versiyon, firmaya teslim edildi.

'ESKİ ÇEŞİTLERİN BİR ÜST VERSİYONU'

TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, yeni tescillenen yerli ve milli tohumun toprakla buluşacağını belirterek, "Ülkemizdeki yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohum projelerinde 2025 yılına gerçekten çok hızlı girdik. Tarım Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projelerinde derneğimiz üyesi olan firmalarımız tüm Türkiye'de yoğun bir şekilde yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumlarını tarım il müdürlüklerine verdiler ve piyasada da satışı başladı. Dernek üyelerimizin Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda geliştirdiği çeşitleri Türkiye'de ve dünyada satmaya çalışıyorlar. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün projesinden bir üyemiz yeni bir çeşidi tescilledi. Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tescillediği yeni çeşidi TR2234SLVCL ilk hibritini alarak bu sene toprakla buluşturacak. Bu çeşit aslında başarılı olan eski çeşitlerin bir üst versiyonu. Dernek olarak üyelerimizin bu işin içerisine girmesini, üretim yapmasını istiyoruz. Dışa bağımlılıkta yüzde 15 paya ulaştık şu anda. Bu payın yüzde 50'lere çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

'BİR TOHUM ÜRETİMİ DEĞİL, BİR VİZYON'

Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumuna tescil alan firmanın müdürü Emre Sarı da daha önce yaptıkları çalışmalarla yerli ve milli tohumlar geliştirdiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte bitkisel üretimin gurur kaynağı olan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni çeşidimiz TR2234SLVCL'nin numunesini almak bizim için sadece bir tedarik süreci değil; aynı zamanda milli hibrit ayçiçeği tohumculuğunun da bir dönüm noktası. 2025 yılında yeni çeşidimizin toprakla buluşacak olması bizi heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Bu başarı; bir bilim, bir emek, bir sabır. Her şeyden önemlisi bizim bunu başaracağımızın inancını taşıyoruz. Bir tohum üretimi değil; bir vizyon, bir geleceği yerli ve milli bir anlayışla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:17:19. #7.13#
SON DAKİKA: Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement