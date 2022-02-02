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Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi - Son Dakika

Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi

02.02.2022 23:03

Yerli otomobil TOGG'un dünya sahnesine çıkmasından sonra ne zaman yollara çıkacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili soru işaretlerini gideren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk seri üretimin 2022 yılının son çeyreğinde başlayacağını ifade etti. Otomobilin satışıyla ilgili bilgi veren Bakan Varank, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin şubat sayısında, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'a verdiği röportajda, Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOGG'DA SON DURUM

Türkiye'nin Otomobili'nin ABD'de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirten Varank, TOGG'un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar." ifadesini kullandı.

Yerli otomobil TOGG'da heyecan dorukta! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi

"ELEŞTİRİLER YERİNİ BEĞENİYE BIRAKACAK"

TOGG'a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirten Varank, "Marka projelerini hayata geçirdikçe, TOGG'un 'akıllı cihaz' olarak isimlendirdiği elektrikli, ağa bağlı yeni nesil araçlar yollarda görülmeye başlandıkça bu eleştirilerin de yerini takdir ve beğeniye bırakacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli otomobil TOGG'da heyecan dorukta! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi
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Mustafa Varank, Tragger, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi - Son Dakika
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