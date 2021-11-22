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Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak - Son Dakika

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak

22.11.2021 17:05
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, 2022 sonunda banttan inmesi planlanan yerli otomobilin fiyatına ilişkin bir ipuçlarını paylaştı. Karakaş, "Bizim fiyatlandırmamız 2022'nin sonu 2023'ün başında içten yanmalı bir C-SUV'un fiyatına göre rekabetçi olacak. Fiyatı o zamanki koşullar belirleyecek." dedi.

Geçtiğimiz günlerde TOGG fabrikasını ziyaret eden Fatih Altaylı, konu hakkında bir köşe yazmış ve aracın maliyetinin 40 bin euro civarında olacağını söylemişti. Yeni Şafak'a konuşan TOGG CEO'su Gürcan Kararaş,yerli otomobilin fiyatı hakkında bilgi verdi.

"FİYATI İÇTEN YANMALI C-SUV'A GÖRE BELİRLENECEK"

Yerli otomobilde en çok merak edilenlerden biri vatandaşın alıp alamayacağı. Fiyat konusunda bir değerlendirme yapan Karakaş, "Çözüm ortaklarımız ve ekibimiz 1,5 yıldır fiyat konusunu tartışıyoruz. Bizim fiyatlandırmamız 2022'nin sonu 2023'ün başında içten yanmalı bir C-SUV'un fiyatına göre rekabetçi olacak. Fiyatı o zamanki koşullar belirleyecek. Adetsel olarak baktığımızda ise kamunun bizden 15 yılda 30 bin adet alımına yönelik bir anlaşması var. Bunu ilk etapta bir yığın şeklinde alacaklarını düşünmüyorum. Zaten onlar da istemez. Dolayısıyla ilk üreteceğimiz araçlara herkese ulaşacak." dedi.

"2030'A KADAR 1 MİLYON ARAÇ ÜRETİLECEK"

Üretim konusunda da bilgiler veren Karakaş, "Biz 2030'a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon 80 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz. İlk olarak yıllık üretimi 100 bin adet, sonraki üretimleri 175 bin adet olarak belirledik. Ama yoğun talep gelmesi halinde 3 ay öncesinde kapasitemizi çok hızlı artırabiliriz. İlk üretimlerimiz C-SUV ile başlayacak takip eden dönemde B-SUV ve sedan modelimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"İHRACAT İÇİN 18 AY BEKLEYECEĞİZ"

İhracat hakkında da konuşan Karakaş, "Türkiye lansmanı ile birlikte ihracata hemen başlamayacağız. Kendi ülkesinde başarılı olmayan bir modelin yurtdışında başarı şansı yok. 18 ay kadar Avrupa'yı gözlemleyip başta Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelere ihracata başlayacağız. İhracat için her yere gideceğiz diye bir zorlamamız da yok. Bu işe en yakın ülkelere öncelik tanıyacağız. İskandinav ülkeleri de buna dahil. 18 aylık bekleme süresini olgunlaşma ve talep durumuna göre 3 ay daha aşağı çekebiliriz." açıklamasında bulundu.

İhracat, Tragger, TOGG, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak - Son Dakika
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