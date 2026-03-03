Yerli Telekom Bataryası İmzalandı - Son Dakika
Yerli Telekom Bataryası İmzalandı

Yerli Telekom Bataryası İmzalandı
03.03.2026 10:12
ASPİLSAN ve ULAK, MWC'de yerli telekom bataryası için işbirliği anlaşması imzaladı.

ASPİLSAN Enerji ile ULAK Haberleşme AŞ, Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) kapsamında yerli ve milli telekomünikasyon bataryalarının, Türkiye'nin milli haberleşme şebekesinde kullanılabilmesi amacıyla işbirliği anlaşması imzaladı.

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen ve Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi, 5 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu kapsamda, ASPİLSAN Enerji ile ULAK Haberleşme, Türkiye'nin haberleşme altyapısında yerli ve milli çözümlerin yaygınlaştırılması amacıyla kongrede stratejik bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Etkinlikte gerçekleştirilen "Yerli Telekom Bataryasının Yerli Şebekede Kullanılması İş Birliği Töreni" ile ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen milli yazılım ve elektronik kart altyapısına sahip "48 V-100 Ah" ve "48 V-150 Ah" lityum iyon telekomünikasyon bataryalarının, Türkiye'nin milli haberleşme şebekesinde kullanılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Geliştirilen batarya sistemleri, yüksek enerji verimliliği, uzun çevrim ömrü, gelişmiş batarya yönetim sistemi (BMS) ve milli yazılım altyapısı sayesinde telekomünikasyon ağlarında güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlıyor.

Kritik haberleşme altyapılarında enerji sürekliliği ve operasyonel güvenilirlik açısından stratejik öneme sahip bu çözümler, aynı zamanda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunuyor.

ASPİLSAN Enerji, bugüne kadar Türkiye'nin milli operatörleri olan Turkcell ve Türk Telekom başta olmak üzere telekomünikasyon şebekelerinde kullanılan enerji depolama sistemlerinin yerli ve milli çözümlerle değiştirilmesi sürecinde aktif rol üstlendi.

Şirket, yerli ve milli telekomünikasyon bataryalarını Türkiye'de şebekeye kazandıran ilk firma olmasının yanı sıra telekomünikasyon altyapı bataryalarında ihracat gerçekleştiren ilk yerli üretici olarak da sektörde öncü konumunu pekiştirdi.

"Kritik iletişim sistemlerinin enerji güvenliğini teminat altına alıyoruz"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, imza törenine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme altyapısını güçlendirecek bu işbirliği yalnızca bir ürün entegrasyonu değil, stratejik bir teknoloji kazanımıdır. Milli yazılım ve elektronik kart tasarımına sahip telekom bataryalarımızla, kritik iletişim sistemlerinin enerji güvenliğini teminat altına alıyoruz." dedi.

Şirket olarak, telekomünikasyon şebekelerine yerli ve milli batarya kazandıran ve bu alanda ihracat gerçekleştiren ilk firma olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Özdemir, enerji depolama teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltırken Türkiye'nin dijital altyapısının güvenliğine ve sürdürülebilirliğine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Özdemir, ULAK Haberleşme ile uygulamaya alınan işbirliğinin, Türkiye'nin 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri yol haritasında yerli ekosistemin güçlendirilmesi açısından kritik rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Telekom altyapılarında kullanılan enerji sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, sürdürülebilirlik hedefleri, arz güvenliği ve stratejik bağımsızlık açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde." diye konuştu.

"Bütüncül bir milli ekosistem inşa ediyoruz"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Sami Duman da işbirliğine ilişkin şunları kaydetti:

"ULAK Haberleşme olarak, Türkiye'nin milli haberleşme altyapısını, uçtan uca yerli ve milli güvenilir çözümlerle güçlendirme vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ASPİLSAN Enerji ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliği sayesinde, şebeke altyapımızın enerji katmanında da yerli ve milli çözüm oranını artırarak bütüncül bir milli ekosistem inşa ediyoruz. Bu adım, yalnızca teknik bir entegrasyon değil, aynı zamanda ülkemizin 5G ve ötesi teknolojilerde bağımsızlığını pekiştiren stratejik bir kazanımdır."

Kaynak: AA

Mobil Dünya Kongresi, Telekom, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Yerli Telekom Bataryası İmzalandı

Yerli Telekom Bataryası İmzalandı
