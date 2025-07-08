Yeşil Gelecek Programı Başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Enerji Projesi (SoGreen) kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) TR22 Bölgesi'ni (Balıkesir ve Çanakkale) kapsayan iki ayrı teklif çağrısıyla toplam 30 milyon TL bütçeli Yeşil Gelecek Programı'nı başlattı. Kooperatifler, üretici birlikleri ve mikro/küçük işletmeler için ayrı başvuru rehberleri yayımlayan GMKA, bölgenin yeşil dönüşüm kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Ajansın desteğiyle proje başına 600 bin TL ile 2 milyon TL arasında hibe sağlanacak. Destek oranı kooperatif ve birlikler için %75-90, işletmeler için ise %50-75 arasında değişiyor.

Çevresel sürdürülebilirliği esas alan projelere öncelik verilecek

Yeşil Gelecek Programı, Avrupa Birliği'nin 2020 Yeşil Taksonomi kriterleri doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliği esas alan projelere öncelik veriyor. İklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş, su kaynaklarının korunması ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi programın ana temaları arasında yer alıyor. Yeşil dönüşüm stratejileriyle çevre dostu üretim, iklim uyumlu kentleşme ve kaynak verimliliğinin desteklenmesi; sosyal kapsayıcılık kapsamında dezavantajlı grupların eğitime, istihdama ve sosyal hizmetlere erişiminin artırılması hedefleniyor. Kırılganlık teması ile de afetlere ve iklim değişikliğine karşı bölgesel dirençliliğin artırılması öncelik olarak yer alıyor.

"Güney Marmara'nın potansiyelini yeşil dönüşümle buluşturalım"

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da program ile ilgili; "Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak "Yeşil Gelecek Programı"nı ilan etmekten mutluluk duyuyoruz. Balıkesir ve Çanakkale illerimizi kapsayan bölgemiz; zengin doğal kaynakları, üretim kapasitesi ve girişimci insan kaynağıyla yeşil dönüşüm alanında Türkiye'ye öncülük edecek potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin harekete geçmesi için yerelden gelen güçlü proje fikirlerine ihtiyacımız var.

Bu nedenle mikro ve küçük işletmeler ile kooperatifler ve üretici birliklerine yönelik iki ayrı teklif çağrısını Bakanlığımız koordinasyonunda eş zamanlı olarak ilan ettik. Her iki çağrı da hem çevresel etkisi yüksek hem de sosyal fayda sağlayacak projeleri önceliklendiriyor. Kadınların ve gençlerin daha iyi şortlarda istihdamını önceleyen projelere özellikle önem veriyoruz. Değerli girişimcilerimizden, kooperatif ve işletme temsilcilerimizden beklentimiz; çevre dostu üretimi ve sosyal kapsayıcılığı merkezine alan, bölgenin rekabet gücünü artıracak somut proje önerileriyle bu programa başvurmalarıdır." diye konuştu.

Başvuru süreci

Her iki çağrı için son başvuru tarihi 29 Ağustos 2025, saat 17: 30 olarak belirlendi. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak.

Başvuru rehberlerine ve detaylı bilgilere www.gmka.gov.tr adresinden ulaşılabilir. - BALIKESİR