Yeşil OSB Temiz Antalya Projesi Tamamlandı

Yeşil OSB temiz Antalya projesi başarıyla tamamlandı: 1450 ton karbon salınımı önlenelebilecek

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen ve 9 ay süren "Yeşil OSB Temiz Antalya Projesi" başarıyla tamamlandı

ANTALYA - "Yeşil OSB Temiz Antalya" Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle 9 ay süren çalışmaların ardından tamamlandı. Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, "Bin 450 ton karbon salınımı önlenebilecek ve 13 bölge firmamızın yıllık yaklaşık olarak 12 milyon TL tasarruf sağlayabileceği görülmüştür" dedi. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ise, "Toplam 13 firmamıza TÜBİTAK ve MAM iş birliği içerisinde bir danışmanlık hizmeti sunduk" ifadelerini kullandı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen ve 9 ay süren yoğun bir çalışma sürecinin ardından başarıyla tamamlanan "Yeşil OSB Temiz Antalya" projesinin kapanış toplantısı, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, merhum ATSO Başkanı Ali Bahar'ın hatırasıyla, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. 17 Temmuz 2024'te başlayan proje, 2023 yılı Üreten Şehirler Programı kapsamında desteklenirken, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu ve merhum Başkan Ali Bahar'ın açılışını yaptığı son proje olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında olan gıda, kimya, kauçuk-plastik, metal ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteren 13 firmaya TÜBİTAK MAM iş birliğinde temiz üretim etütleri yapıldı, danışmanlık ve raporlama hizmeti sağlandı.

"300'ün üstünde firması olan bir organize sanayiyiz"

Toplantının açılışında konuşan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, şu ifadeleri kullandı, "17 Temmuz'da 2024'te açılışını yaptığımız toplantıyı maalesef 19 Temmuz 2024'te kaybettiğimiz rahmetli Ali Bahar kardeşimiz yapmıştı. İçimizde buruk bir sevinç var. Her zaman onun bu projelerini ileriye götürmek için, her yıl Bölge Müdürlüğümüz ve Yönetim Kurulu olarak onun tüm projelerinin arkasındayız ve takipçisiyiz. Son 10 yıl içerisinde bölge müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 400'ün üstünde etkinlik var. 634 farklı kuruluş, 15 binin üstünde katılımcıyla bir araya gelerek bölgemizde istişare kültürünün oluşmasını desteklemeye çalıştık. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz, OSB'ler içinde tanımlanan güncel gerekliliklere uygun olarak, hizmet sürecinde ihtiyaç duyulan tüm araç gereçlerle ve kaynaklarla donatılmış durumda. Bugün 734 hektarlık bir alanda, 8 ana sektörde, toplam 25 bin çalışanı olan, 300'ün üstünde firması olan bir organize sanayiyiz. Türkiye'de 'Yeşil OSB' unvanı alan ilk 11 OSB içerisindeyiz."

"12 milyon TL tasarruf sağlayabilecek"

Çevreyi ve sosyal değerleri ön planda tutma politikamızın gerekliliği ve firmalarımızın uluslararası platformlarda rekabet edebilirliğinin artırılması amacını taşıdığını aktaran Gönen, "Yeşil Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında şehrimiz ve bölgemiz firmaları için son iki yılda toplam 17 farklı eğitim ve farkındalık organizasyonu gerçekleştirdik. Yeşil OSB ve Temiz Antalya Projesi de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projelerden biri. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteği ve Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz projeyle TÜBİTAK uzmanlarınca belirlenen 13 bölge firmamız için ücretsiz temiz üretim etütleri gerçekleştirdik. Ayrıca süren temiz üretim etütleri neticesinde TÜBİTAK uzmanlarımız tarafından kapsamlı raporlar oluşturuldu. Konsolide etüt raporları gösterdi ki, ilgili bölge firmalarımızın yapacağı enerji verimliliği iyileştirme neticesinde bir yıl içerisinde yaklaşık bin 450 ton karbon salınımı önlenebilecek ve 13 bölge firmamız yıllık yaklaşık 12 milyon TL tasarruf sağlayabilecek. Basit hesaplama usulüyle konuya yaklaştığımızda, enerji etüt çalışmalarının bölgemizin tüm firmalarına uygulanması durumunda bu tasarrufun yaklaşık 24 katına çıkması mümkün. Bu tasarruf miktarı, küçük ölçekli bir fabrikanın kurulması için sermaye teşkil edecek boyutta" diye konuştu.

"Toplam 13 firmamıza TÜBİTAK ve MAM iş birliği içerisinde bir danışmanlık hizmeti sunduk"

Toplantıda söz alan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler ise "Projemiz kapsamında, özellikle organize sanayi bölgemizdeki işletmelerimizin ve firmalarımızın Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyumunun sağlanması, yeşil dönüşüme uyumlu bir şekilde üretim yapmalarının sağlanması ve aynı zamanda sonuç olarak da rekabet edilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda işletmelerimizin kaynak verimlilikleri, su kaynağının tüketimleri ve enerji verimlilik uygulamaları ile atıklarını daha iyi nasıl değerlendirdiklerine dair süreçleri analiz etmiş durumdayız. Toplam 13 firmamıza TÜBİTAK ve MAM iş birliği içerisinde bir danışmanlık hizmeti sunduk. Gıda sanayisinden kimya sanayisine, plastik ve kauçuktan metal-elektrik sanayisine ilişkin olan firmalara biz bu projemiz ile birlikte önlerine bir rapor sunmuş olduk. Bu rapor çerçevesinde işletmelerimiz artık hangi süreçlere ilişkin iyileşmeler gerçekleştirildiğinde, neticesinde daha verimli, daha az tüketen ve dolaylı olarak rekabetçi ve maliyetlerini azaltmış bir üretim sürecine entegre olduklarını bilmiş olacaklar "dedi.

Toplantıya; Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Korkuteli OSB Başkanı Osman Bahçe, Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılgan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış, TÜBİTAK temsilcileri, proje faydalanıcısı firmaların yetkilileri ve bölge sanayicileri katıldı.

Toplantının sonunda, proje sürecine katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.