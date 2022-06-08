Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor - Son Dakika
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Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor

08.06.2022 14:07

Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyorNİĞDE Niğde'nin Yeşilburç köyünde girişimci 13 kadın, kurdukları Yeşilburç Denee Kadın Kooperatifi aracılığıyla hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de üretime güç katıyor.

Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor

NİĞDE Niğde'nin Yeşilburç köyünde girişimci 13 kadın, kurdukları Yeşilburç Denee Kadın Kooperatifi aracılığıyla hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de üretime güç katıyor.

Köyde atıl durumda olan eski okul binasının İl Özel İdare tarafından tadilat ettirilerek kadınlara tahsis edilmesiyle kooperatif çatısı altında bir araya gelen 13 girişimci kadın, 11 farklı kalemde yöresel ürün üretiyor. Oluşturulan atölyede üretilen yöreye özgü uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmek, göçmen böreği, meyve ve sebzelerden yapılan reçel, sirke gibi ürünlerin köyde açılan stantlarda ve internet üzerinden satışı yapılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KOOP-DES (Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı) çerçevesinde hibe desteği de onaylanan kooperatif, eksik makine ve teçhizatını da tamamlamasıyla Türkiye genelinden gelen taleplere daha hızlı yetişmeyi hedefliyor. Kurdukları Yeşilburç Denee Kadın Kooperatifi ile hem yöresel ürünleri unutturmamayı hem de köyde yaşayan ev hanımlarına maddi destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Kooperatif Başkanı Güler Öztürk kooperatifi bünyesinde istihdam edilen kadın sayısını arttırmayı hedefliyor.

Öztürk; " Burası okuldu ama kullanılmıyordu sağ olsun İl Özel İdare burayı yapıp muhtarlığa tahsis etti biz de bu kooperatifi kurduk. Çok yeniyiz, 13 bayan çalışıyoruz ve hepsi bur köylü. Burası bir mübadil köyü ve buranın ekşi ekmeği, böreği çok meşhur. Yaşlılarım artık vefat etti çok kalabalık değil ve herkes bunu bilmiyor biz de arkadaşlarla beraber ekmeğimizi tanıtmak amaçlı ekşi mayalı ekmekle yola çıktık ve 11 kalem ürün üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin çoğu zaten burada yapılıyordu ama daha önceden yapılıp artık unutulan ürünlerdi bunların da en başında ekşi mayalı ekmek geliyordu onu şuanda Niğde çevresi çok sevdi ve alan bir daha geliyor artık. Böreklerimiz var kapamada taş fırında olduğu için onlar büyük ilgi görüyor. 13 kişinin hepsi ev hanımı onlar da kazanacak evlerine para götürebilecekler yada bizden sonrakilere de bir iş imkanı sunulmuş olacak" dedi. Kooperatifte çalışan kadınlar ise hem güzel vakit geçirdiklerini hem de ev ekonomilerine katkı sapladıklarını söyledi.

Nuran Kartal; " Ev hanımıyım, uzun yıllar evle uğraştım yeteneklerimiz var tabi yemekler konusunda burası kurulunca ben de başvurdum. Arkadaşlar zaten bizim köylü anlaşabiliyoruz. İlk önce muhtarımızın sayesinde başladık bu işe. Bize emekleri çok oldu, valimiz, belediye başkanımız biz de onların verdiği destekle ve arkadaşın gönüllü çalışmasıyla bu seviyeye geldik güzel, çalışmalarımız, satışlarımız çok iyi gidiyor. Köy ekmeğimizi tanıyan fazla yoktu, beğeni alıyoruz biz de mutlu oluyoruz. Evimize de katkımız oluyor. Başarmak çok güzel" dedi.

Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşilburçlu kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor - Son Dakika

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