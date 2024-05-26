Yeşilyurt'ta Dalbastı Kirazı Hasadı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeşilyurt'ta Dalbastı Kirazı Hasadı Başlıyor

Yeşilyurt\'ta Dalbastı Kirazı Hasadı Başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendisine özgü tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli 'dalbastı' kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) coğrafi tescilli Malatya kayısısından sonra kentin önemli gelir kaynaklarından ve ihracat ürünlerinden 'dalbastı' kirazı, özgün tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışından da talep gören kirazda bu sezon üreticiler, yüksek kalite bekliyor.

26.05.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendisine özgü tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) coğrafi tescilli Malatya kayısısından sonra kentin önemli gelir kaynaklarından ve ihracat ürünlerinden "dalbastı" kirazı, özgün tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışından da talep gören kirazda bu sezon üreticiler, yüksek kalite bekliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, ilçelerine özel "dalbastı" kirazında hasat için çiftçilerin hazırlıklara başladığını söyledi.

2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldıkları kirazın hasadının yaklaşık 15 gün sonra başlayacağını anlatan Solmaz, bu yıl istedikleri kalitede ürün almayı hedeflediklerini ifade etti.

Solmaz, ilçelerinde üretilen kirazın aromasıyla ön plana çıktığını belirterek, "Bu yıl kalibresi yüksek ürünler olacak. Kirazlarımızın yamaç arazilerde yetiştiği ve gece ile gündüz arasındaki ısı farkından dolayı aroması çok zengin. Bundan dolayı Türkiye'nin her tarafında Malatya'nın Yeşilyurt dalbastı kirazı aranmaktadır. Bunu yanı sıra kirazımız, Avrupa'dan da talep görüyor." dedi.

Geçen yıl deprem nedeniyle ihracata ürün gönderemediklerini anlatan Solmaz, bunun üreticileri üzdüğünü ancak bu sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

"800 tona yakın rekolte bekliyoruz"

Solmaz, yıllık kiraz üretimlerinin 800 ile 1200 ton arasında değiştiğini belirterek, "Bu yıl 800 tona yakın rekolte bekliyoruz. Kirazımız İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya gibi ülkelerden talep görüyor." diye konuştu.

İlçelerinin depremde büyük hasar aldığını anımsatan Solmaz, "Kirazımız hak ettiği değeri bulursa gerçekten çiftçilerimize umut olur. Büyük ihracatçımız ürünümüzü alırsa çiftçilerimiz depremden gördüğü mağduriyeti nispeten biraz hafifleterek mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Solmaz, işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu konuda üreticilerin mağduriyet yaşadığını sözlerine ekledi.

"Güzel bir sezon bekliyoruz"

İlçede yaklaşık 30 yıldır kiraz üretimi yapan Ufuk Topaloğlu da tescilli "dalbastı" kirazının kızarmaya, rengini almaya başladığını söyledi.

Güzel bir sezon beklediklerini dile getiren Topaloğlu, "Tek sıkıntımız işçilik. Depremden sonra işçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Depremin yaralarını sarmak için güzel bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kahramanmaraş, Yeşilyurt, İhracat, Malatya, Deprem, Kiraz, İhracat, Deprem, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt'ta Dalbastı Kirazı Hasadı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 15:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta Dalbastı Kirazı Hasadı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement