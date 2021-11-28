Üye Girişi
Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü - Son Dakika

Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü

28.11.2021 14:19
Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 7. Dünya Helal Zirvesi Fuarı'na Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 7. Dünya Helal Zirvesi Fuarı'na Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi de katıldı. Yeşilyurt'un güzel lezzetleri uluslararası büyük bir organizasyonda tanıtımını gerçekleştirildi.

"Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği" teması ile İstanbul Kongre Merkezinde 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, 25-28 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlendi.

Dünyanın en büyük "helal organizasyonu" olarak kabul edilen etkinlik, helal belgeli ticaret hacminin artırılması, yeni pazarlara ulaşım sağlanması ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla düzenleniyor.

Fuar, başta gıda olmak üzere kozmetik, finans ve turizm gibi alanlardan birçok sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Ayrıca, lojistik, yayıncılık, ambalaj, eğitim gibi farklı sektörlerden de kuruluşlar da yer alıyor.

Fuara Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Valiliği koordinesinde katılım sağladı. Malatya Valiliği ve Yeşilyurt Belediyesi'nin standına yoğun ilgi gerçekleşti. Yemek yarışmasında uluslararası jüri üyeleri, fuardaki yabancı konuklar yarışmacı öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği Malatya Valiliği ve Yeşilyurt Belediyesi, standında coğrafi işaretli Kiraz Yaprağı Sarma Köftesi, Akçadağ Kömbesi, Polat Usulü Haşlama Köftesi, ve Kayısı Tatlısı ikramında bulunuldu. Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla Malatya standın da Fuar süresince yöresel yemek fotoğrafları sergilenirken coğrafi işaretli yemeklerin tanıtım ve ikramında bulunulacağı belirtildi. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olan Yeşilyurt Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumundan aldığı tescil belgeli yöresel yemeklerin tanıtımı amacı ile kurulan standın yoğun ilgi ile karşılanması katılımcıları mutlu etti. Daha önce Yeşilyurt Belediyesi yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Malatya'nın yöresel lezzetlerinden Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümü Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşturulmuştu.

Malatya ve Yeşilyurt'un tarihsel zenginlikleri, yemekleri, tarımsal ürünleri ve medeniyetini ön plana çıkartmaya yönelik önemli çalışmalar yapan Yeşilyurt Belediyesi, Malatya'nın geleneksel sofra kültüründe özel bir konumda olan içli köfte ile tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan Banazı karası üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması şehirde büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı.

Yeşilyurt Belediyesi, yapmış olduğu önemli çalışmaların sonucunda Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümünün tanıtımı ve pazarlamasını daha planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirerek kentin turizm ve ekonomik hayatına önemli katkılar sundu.

Malatya ile markalaşan Malatya İçli Köfte Yemeği ve Yeşilyurt'un verimli topraklarında yetişen Banazı Karası Üzümün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilmesiyle birlikte kültürel ve ekonomik açıdan İlçeye ve şehre önemli katkılar sundu.

Yeşilyurt'un güzel lezzetlerinin uluslararası büyük bir organizasyonda, tanıtımını gerçekleştirerek, Yeşilyurt İlçesinin yöresel lezzetler konusunda hak ettiği değeri görmesi için gerekli çalışmaların her zaman sürdürüleceği belirtildi. - MALATYA

Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü
Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü
Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü
Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü

Yemek Tarifi, Yeşilyurt, Malatya, Helal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, 15:11 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular 01:13 Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Son Dakika Haberleri
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:46 "Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı daha çok ağrıdı
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:22 İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge yolladı! Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:17 Beşiktaş'ta bir devir bitiyor mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü
14:02 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi         
15:22
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı         
21:41
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 15:30:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'un lezzetleri dünya helal zirvesinde ilgi gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement