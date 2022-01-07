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Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı - Son Dakika

Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı

07.01.2022 15:28

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı'ndaki Free Shop'tan hile ile alışveriş yaptığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İç hat yolcusu olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı'ndaki Free Shop'tan hile ile alışveriş yaptığı iddiası gündeme gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesinde, Bulut hakkındaki bu iddianın soruşturulmasını talep etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİLENDİRİLMİŞ MİDİR?"

Medyada yer alan "Ankara Esenboğa Duty Free mağazasında bir iç hat yolcusunun hakkı olmadığı halde alışveriş yaptığı, alış veriş yapan kişinin yanında korumalarının da bulunduğu, o sırada etrafta bulunan bir yurt dışı yolcusunun pasaportunun temin edilerek bu alışverişte kullanıldığı, yani iç hat yolcusunun hakkı olmaksızın başka bir yurt dışı yolcusunun pasaportunu kullanmak suretiyle alışveriş yaptığı, alışverişi yapan söz konusu şahsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Yiğit Bulut olduğu" yönündeki haber ve yorumları hatırlatan Bekaroğlu, "Söz konusu iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendirilmiş midir" diye sordu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ İSTENDİ

Yiğit Bulut'un bu fiilinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek suretiyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, Gümrük mevzuatı bakımından suç teşkil eden olayın çok yönlü olarak incelenmesini, Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirilmesini, adli ve idari olarak soruşturulmasını istedi.

YORUMLAR (5)
  • Turgut Sarpkaya: Demek ki milletvekilleri nerde ne kadar boş iş varsa onu kovalıyorlar. Onu yapacağına git de Belediyelerinizdeki yolsuzlukları bir gör. Her gün belediyelerinizle ilgili haberleri izlemekten gına geldi. Önce kendini bir gör aynada sonra diğerlerini eleştir. bula bula bu yolsuzluğu mu buldun. Sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Asalım hemen valla. yazık yazık bu siyasiler bizi yönetiyor bizim haklarımızı savunuyorlar. sen diğer hırsızlıkları açığa çıkar. bu durumu biz hoş görüyoruz allah aşkına. Cevap Yaz 2 21 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı - Son Dakika
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