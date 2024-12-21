Yılbaşı İçin Kokinalar Raflarda

Ekonomi

Yılbaşı kokinaları raflarda

BURSA - Yoğun talep gören, şans ve bereket getirdiğine inanılan kokinalar, çiçekçilerin raflarında yerini aldı.

Yeni yıl öncesi çiçekçiler dükkanlarını kokina çiçeği ile doldurdu. Kokina çiçeğinin demeti ortalama 200 liradan satılıyor. İsteğe göre farklı çiçekler ile de karıştırılıp aranjman yaptırılabiliyor. Çiçekçiler yeni yıl öncesi en çok kokina çiçeğine talep gösterdiğini söyledi.

söyleyen çiçekçi Nadir Zeybek, "Kokinaların demeti 6'lı olarak bağlanıyor ve 200 liradan satıyoruz. Yılbaşının yaklaşmasıyla 250-300 liraya ulaşabilir. Geçen sene 100 liradan satılıyordu, yüzde 100 gelerek 200 liraya çıktı. Halk dilinde şans getirdiğine inanılıyor. Gerçek adı kokina ama halk arasında yılbaşı çiçeği deniyor. Üzerindeki kırmızı renk 1 sene boyunca kalırsa ev veya araba sahibi olacağı söyleniyor. Hazırlıklar Aralık'ta başlıyor, Ocak'ta satışı bitiyor" şeklinde konuştu.