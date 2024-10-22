Yıldırım Belediyesi Kadın Kooperatifleri ile Ekonomik Güçlenme Adımında

Ekonomi

Yıldırım Belediyesi, kurduğu Gülçiçek Hatun Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği ile Güney Marmara'da bulunan kadın kooperatifleri ile ortak hareket edecek.

Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın kooperatifleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor. 2021 yılından bu yana ilçeye 4'ü tarımsal kalkınma 9'u ticari olmak üzere 13 kadın kooperatifi kazandıran Yıldırım Belediyesi, kadınların başarı hikayelerini yazmalarına öncülük edecek yeni bir adım attı. Kurduğu Gülçiçek Hatun Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği ile Güney Marmara'da bulunan kadın kooperatifleri ile ortak hareket etmeyi planlayan Yıldırım Belediyesi, Bursa'daki kadın kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu ve kadın kooperatifi başkanları katıldı. Kadınların taleplerini dinleyen ve üst birlikte yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, kooperatif üyeleri tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi. 8 ticari kooperatifin bir araya gelmesiyle kurulan Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği ile sadece Bursa'ya değil Güney Marmara'da bulunan bölge illerdeki kooperatiflere de hizmet verilecek. Cumalıkızık'ta yakın zamanda hizmete açılacak üst birlikte eğitim ve satış merkezi bulunacak. Merkezde; kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik programlar, toplantılar, kooperatifçilik eğitimleri verilecek. Aynı zamanda ürünler için markalaşma, coğrafi işaret ve tescilli ürün çalışmaları yapılacak ve ulusal, uluslararası hibe programları için proje çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kooperatifler için satış noktaları oluşturulacak

Emeğini ekonomik değere dönüştüren ve üretime katkı sağlayan kadınları desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadınların ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ediyoruz. Şu ana kadar 4'ü tarımsal, 9'u ticari olmak üzere toplam 13 kadın kooperatifi ve bir de Güney Marmara'ya hitap edecek üst birlik kurduk. Kooperatiflerimizin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede mekan temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflere destek sağlıyoruz. Oluşturacağımız yeni satış alanları ile birlikte üst birlik bünyesindeki kooperatiflerin ürettiği el emeği göz nuru ürünler görücüye çıkacak" dedi.

Kadınlara pozitif ayrımcılık

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Kadınların başarı hikayelerini duymak bizi mutlu ediyor. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde kadınların hayatın her alanında yer almaları için adeta reform niteliğinde adımlar attık. Bursa'da geride bıraktığımız 6 yılda 50'yi geçen kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik. Kadınlar için güç birliği yapıyoruz. Kurulacak üst birlik sayesinde ürünler hep birlikte üretilecek. Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu noktada Yıldırım Bursa'ya örnek oldu" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, "Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkla yaptığımız desteklerin kooperatiflerimizin artmasında payı büyük. Bursa'mızın çok çalışkan kadınları var. Bursa'mızın mutfak kültürünü, geleneksel el sanatlarını geleceğe tanıştırmak için çaba sarf eden kadınlarımız var. Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi üretimde de ön planda olması adına çalışmalar yürüten Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Yıldırım Belediye Başkanımız ilk günden bu yana kadınların yanında olduğunu gerçekleştirdiği çalışmalarla hissettirdi. KOOP-DES projesi çerçevesinde en büyük desteği alan Marmara bölgesi, Marmara Bölgesi'nde de en büyük desteği alan Bursa şehrimiz" dedi. Program, protokol ve kooperatif başkanlarının hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - BURSA