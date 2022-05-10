Yıldırım: "Yeni paketlerle inşaat sektörüne hareketlilik gelecek" - Son Dakika
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Yıldırım: "Yeni paketlerle inşaat sektörüne hareketlilik gelecek"

10.05.2022 11:25
Yıldırım: "Yeni paketlerle inşaat sektörüne hareketlilik gelecek"

Dört Mevsim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paketin açıklanmasının sektöre hareketlilik getireceğini ve ekonomiyi canlandıracağını belirtti.

Dört Mevsim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paketin açıklanmasının sektöre hareketlilik getireceğini ve ekonomiyi canlandıracağını belirtti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, yeni paketlerin piyasaya etkilerini değerlendirdi. Yıldırım, "Düşük faiz ve uzun vade ödemeli kredilerin sektöre hareketlilik getireceğini düşünüyorum. İnşaat sektörü yan kollarıyla birçok sektörü ilgilendiren bir sektör. Konut alım-satımlarının hızlanması piyasaya ciddi bir nakit girdisi sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu paket, ekonomimize hareketlilik getirecek, piyasaya nakit girdisi sağlayarak ekonominin canlanmasına neden olacak. Dört Mevsim Şirketler Grubu olarak hem inşaat sektöründe hem de plastik boru sektöründe direkt olarak bizleri ilgilendirecek olan bu paketi olumlu karşılıyoruz" dedi. - MERSİN

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Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Yıldırım, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım: 'Yeni paketlerle inşaat sektörüne hareketlilik gelecek' - Son Dakika


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