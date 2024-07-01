Yıldız Holding, 2023 Sürdürülebilirlik Raporunu Paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldız Holding, 2023 Sürdürülebilirlik Raporunu Paylaştı

Yıldız Holding, 2023 Sürdürülebilirlik Raporunu Paylaştı

Yıldız Holding, 2023'teki sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde kamuoyuyla paylaştığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Rapor, Yıldız Holding'in çevresel ve sosyal performansını, taahhütlerini ve yenilikçi projelerini içeriyor.

01.07.2024 11:54
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Yıldız Holding, 2023'teki sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde kamuoyuyla paylaştığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Rapor, Adapazarı Şeker, Aytaç Gıda, Bizim Toptan, Kerevitaş, ŞOK Marketler ve Ülker'in 1 Ocak-31 Aralık 2023 faaliyet dönemini kapsıyor.

Yıldız Holding ve şirketlerinin sosyal ve çevresel performans göstergelerinin konsolide edildiği ve GRI Standartları Temel Seçeneğine uygun olarak hazırlanan raporda, Yıldız Holding'in "Doğanın Geleceği İçin Çalışıyoruz", "Paydaşlarımızla Güçleniyoruz" ve "Geleceğe İlham Veriyoruz" başlıkları altındaki taahhütlerine ve yenilikçi projelerine yer veriliyor.

Raporda Yıldız Holding'in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) kapsamındaki faaliyetleri ve performansının yanı sıra Holding'in BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SDGs) olan doğrudan ve dolaylı katkısı da aktarılıyor.

2050'ye kadar tüm değer zincirinde "net sıfır" sera gazı emisyonu hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, bu taahhüdünü somut aksiyonlarla destekliyor. Bu hedefe yönelik olarak daha önce Ülker ve Kerevitaş'ta başlatılan karbonsuzlaşma projesine, 2023'te Aytaç ve Bizim Toptan da dahil edildi. Yıldız Holding ve şirketlerinde plastik azaltımı konusunda da önemli gelişmeler kaydedilirken, holdingin "İş Dünyası Plastik Girişimi"ne vermiş olduğu 2023'e kadar 1000 ton taahhüdü aşılarak, 2 bin 250 ton plastik azaltımı sağlandı.

Tüm şirketlerinde yeşil dönüşüm yolculuğuna hız veren Yıldız Holding, şirketlerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarını da hızlandırdı. Aytaç'ın fabrika arazisinde kurulacak güneş enerjisi santraliyle de fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

Kadın platformu öncülüğünde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar

Yıldız Holding, 2021'de kurduğu Kadın Platformu öncülüğünde tüm değer zincirinde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2030'a kadar tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırmayı, üst yönetimdeki kadın oranını güçlendirmeyi hedefleyen Yıldız Holding'de fırsat eşitliği temelli dönüşüm sonrası grup şirketlerinde görev alan kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 14'ten yüzde 26'ya yükseldi. Holdingin temel prensiplerinden biri olan eşit işe eşit ücret yaklaşımını uluslararası standartlara göre belgelemek amacıyla gönüllü başvurulan ve birinci fazı başarıyla tamamlanan uluslararası sertifikalandırma sürecinde ise son aşamaya gelindi.

Holding'in fırsat eşitliği ve kapsayıcılığa yönelik çalışmaları 2023 Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki özel oturumda dünyaya örnek gösterildi.

Geleceğe ilham vermek odağında tüm şirketlerinde, yeni ürün geliştirmeden sürdürülebilir ambalaj uygulamalarına, su tüketimini azaltmadan tarımda teknolojik uygulamalara kadar birçok alanda AR-GE faaliyetlerine devam eden Yıldız Holding, gıda ve perakende sektörleri başta olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderliğini pekiştirmek üzere inovasyon yatırımlarını sürdürüyor.

2030'a kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını iki katına çıkarmayı hedefleyen Holding'in yenilikçi çalışmaları "Yerinde AR-GE Merkezi" statüsü alan Yıldız Tech tarafından yürütülüyor.

"Yıldız Holding ve tüm şirketlerinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları hızlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding'de, "İsrafsız Şirket" iş modeliyle uzun zamandır yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına bütüncül bir sistem dönüşümü anlayışıyla devam edildiğini belirtti.

Tütüncü, faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda etki ettikleri geniş ekosistemde tüm paydaşlarıyla birlikte güçlenerek dönüşmeyi hedeflediklerini vurguladı.

2024'te 7'ncisini yayımladıkları sürdürülebilirlik raporunda "Bu Dünya Bizim" yaklaşımıyla hayata geçirdikleri ilerlemeyi, hedefleri ve somut aksiyonları paylaşmaktan memnuniyet duyduklarına dikkati çeken Tütüncü, "Yıldız Holding ve tüm şirketlerinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları hızlandırdık. Sürdürülebilirlik raporumuz da bu yöndeki başarılı performansımızı gözler önüne seriyor. Bu uzun yolculukta, sürdürülebilirlik alanında şimdiye dek kat ettiğimiz gelişmenin ötesine geçmek için cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

Yıldız Holding, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding, 2023 Sürdürülebilirlik Raporunu Paylaştı - Son Dakika

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