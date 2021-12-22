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Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi - Son Dakika

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi

22.12.2021 15:02

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi 21 iş adamı ekonominin geleceğini konuştu Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'a özel bir etkinlikte 21 iş adamı bir araya geldi.

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi

21 iş adamı ekonominin geleceğini konuştu

İSTANBUL - Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'a özel bir etkinlikte 21 iş adamı bir araya geldi. Etkinliğe katılan iş adamları dünyadaki gelişmeleri ve ekonomiyi konuştu.

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta iş dünyasının önemli 21 temsilcisi, Çırağan Palace Kempinski'de hizmet vermekte olan Sanitas SPA'nın, 'Gentlemen only' davetinde bir araya geldi. Projehane organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe katılan iş adamları, ekonominin gelecek dönemini değerlendirdi.

Geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Eğlence işletmecisi Erkan Ünal, Mudo Kurucusu Mustafa Taviloğlu, Karikaturist Salih Memecan, Moda Tasarımcı Atıl Kutoğlu, Pervin Ersoy başta olmak üzere 21 iş adamı katıldı.

"21 sektöre yön veren iş adamını bir araya getirdik"

Projehane Kurucu Ortağı Bilge Kuru, sektöre hizmet eden bu tarz organizasyonları yapmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, "21 Aralık gecesi, 21 sektöre yön veren iş adamını bir araya getirdik. Bugün burada iş adamlarıyla birlikte dünyada olan gelişmeleri konuştuk" açıklamasında bulundu.

"Bu organizasyonu gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz"

Sanitas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, 21 Aralık yılın en uzun gecesinde iş dünyasından önemli iş adamlarını ağırladıklarını söyleyerek, "Dünya gündemini, ekonomiyi, pandemiyi ve ülkemizde yaşanan önemli gelişmeleri konuştuk. 21 Aralık'ta yaptığımız bu organizasyonu gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Sanitas Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Balta da, "Bugün en uzun gece. 21 Aralık'ta 21 iş adamını burada ağırladık. İş dünyasındaki ve ülkemizdeki son gelişmeleri konuştuk" diye konuştu.

"Kurun sabit kalması ekonomiye önemli bir katkısı olacak"

Geceye katılan Ekonomist Murat Sağman, iş adamlarıyla birlikte dünyadaki ekonomik olayları ve Türkiye'deki son gelişmeleri konuştuklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı ekonomik tedbirlerle birlikte, dolar kurunda çok ciddi bir gerileme yaşandı. Bu sistemle birlikte vatandaş TL'de kalarak döviz yükselmesinde kendisini güvene almış olacak. 3 aylık vadede bu sisteme daha çok yönelim olacağını düşünüyorum. Kurun sabit kalması ekonomiye önemli bir katkısı olacak" ifadelerini kullandı.

"Şirket olarak 2022 yılında da bir büyüme bekliyoruz"

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 21 Aralık en uzun gecede iş adamlarıyla bir araya geldiklerini söyleyerek, "Bugün Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir gündü. Ekonomiyle ilgili çok önemli kararlar açıklandı. Bizde iş dünyası temsilcileri olarak yakından takip ediyoruz. Bu kararların olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. 2022 yılına umutla gireceğimizi düşünüyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin etkilerini atlattığımızı düşünüyorum. 2022 yılı Türkiye ve dünya ekonomisi için toparlanma dönemi olacaktır. Pandeminin Türkiye ekonomisine katkısı oldu. İhracatımızda geçen seneye kıyasla ilk on ayda yüzde 35 seviyelerinde bir artış yaşandı. Şirket olarak 2022 yılında da bir büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı artıracağımızı düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi
Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi
Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi
Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi
Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi
Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi

mehmet ersoy, İş Adamı, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 21 iş adamı bir araya geldi - Son Dakika
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