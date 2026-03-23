Yıllar sonra bir ilk! Türkiye\'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi

Türkiye'de ekonomi ve finans yayıncılığının önemli markalarından CNBC-e, yıllar sonra logosunu yeniledi. Kanalın yeni logosu izleyicilerle buluşurken, değişimin sadece görsel bir güncelleme olmadığı vurgulandı.
CNBC-e tarafından yapılan açıklamada, logonun kurumun geleceğe yönelik hedeflerini ve vizyonunu yansıttığı belirtildi. Açıklamada, "CNBC-e ailesi için yeni bir sayfa daha açılıyor. Ekranlarınızda göreceğiniz bu yeni logo, yalnızca görsel bir değişimi değil; aynı zamanda yönümüzü, hedeflerimizi temsil ediyor" ifadelerine yer verildi.
Kanalın uzun bir aranın ardından yaptığı bu değişiklik, marka kimliğinde yenilenme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni logo ile birlikte CNBC-e'nin yayın politikası ve içerik stratejisinde de güncellemeye gidilebileceği yorumları yapılıyor.
CNBC-e, geçmişte Türkiye'de ekonomi ve eğlence içeriklerini bir arada sunan yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Yenilenen logo, kanalın yeniden konumlanma sürecine girdiğine işaret ediyor.
