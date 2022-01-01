Üye Girişi
Yıllık yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yıllık yatırımcı rehberi (6)

01.01.2022 11:22
Yıllık yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,10407776,21
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu16,14773576,17
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu15,46201873,56
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,14475771,82
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,56513470,43
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1247,10479775,70
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF76,56006369,63
QNB Finans Portföy Altın BYF66,62192466,79
QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,44816652,30
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF28,55623042,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027699174,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,055421125,81
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,076830107,13
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,759703106,22
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,16294598,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,098129129,86
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,225287115,69
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu285,589795111,71
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,239984109,76
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,106390102,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,15025496,16
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,33316292,06
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,18541568,99
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,20133162,95
Kare Portföy Bir. Değ. Fon2,67149757,74
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,04933475,45
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,43952771,79
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,10005067,89
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,91348867,87
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,85415566,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,06214666,54
TEB Portföy Altın Fonu0,17523665,47
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,10442564,94
Garanti Portföy Altın Fonu0,20517764,82
HSBC Portföy Altın Fonu6,18084764,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,25122319,12
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,06432418,81
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,40760118,69
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,19828518,51
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,07323218,48
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,534293-10,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,222143-6,39
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,800099-4,78
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,054775-1,34
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Yatırım Fonları, Tragger, Altın, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç         
11:12
O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu         
10:15
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
Market ve AVM'lerde cam, plastik, kağıt vb. ambalajlar için depozito sistemi bugün başlıyor Market ve AVM'lerde cam, plastik, kağıt vb. ambalajlar için depozito sistemi bugün başlıyor         
09:19
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
07:21
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllık yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement