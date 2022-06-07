Yılmaden Holding, Kosova'nın ferronikel fabrikası NewCo Ferronikeli'i satın aldı - Son Dakika
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Yılmaden Holding, Kosova'nın ferronikel fabrikası NewCo Ferronikeli'i satın aldı

07.06.2022 17:31
Yılmaden Holding, Kosova'nın ferronikel fabrikası NewCo Ferronikeli'i satın aldı

Yıldırım Şirketler Grubu'na bağlı olarak madencilik alanında faaliyetlerde bulunan Yılmaden Holding, Kosova'nın Drenas kentinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük ferronikel üreticilerinden olan NewCo Ferronikeli fabrikasının satın alınması için anlaşma imzaladı.

Yıldırım Şirketler Grubu'na bağlı olarak madencilik alanında faaliyetlerde bulunan Yılmaden Holding, Kosova'nın Drenas kentinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük ferronikel üreticilerinden olan NewCo Ferronikeli fabrikasının satın alınması için anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, NewCo Ferronikeli fabrikasının satın alınması için anlaşma imzalandığı ve "sakin bir geçiş" için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Önerilen iş planı kapsamında NewCo Ferronikeli fabrikasının Yıldırım Grubu'nun en değerli şirketleri arasına getirileceği kaydedilen açıklamada, "Bu vesileyle Yıldırım Grubu kapsamındaki Yılmaden Holding, ferroalyaj üretim yelpazesini genişletiyor. Şirket, krom işletilmesinde halihazırda dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Yüksek karbonlu ferrokrom üretiminde ise ikinci sırada. Yüksek kaliteli krom üretimi ve madencilik sektöründe lider konumdadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirketin, halihazırda Kolombiya'daki düşük fosforlu metalurjik kok üretim tesisinin yanı sıra ABD'de bir ferrovanadyum ve ferromolibden metalurji tesisine sahip olduğu bildirildi.

Türkiye, Kosova, İsveç, Kazakistan, Rusya, Arnavutluk, Kolombiya ve ABD'de 7 bin 500'ün üzerinde çalışanı bulunan Yılmaden Holding, ürünlerini farklı ülkelerde bulunan 20'nin üzerinde dağıtım noktası aracılığıyla 100'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

İstanbul merkezli Yıldırım Şirketler Grubu ise 5 kıta, 54 ülkede 18 binden fazla çalışanıyla ağırlıklı olarak metal ve madencilik sektörü, liman işletmeciliği ve yönetimi, gübre ve kimyasallar, enerji, nakliye ve lojistik, finansal yatırım ve özel mülkiyet alanlarında faaliyetlerde bulunuyor.

NewCo Ferronikel'in şu ana kadarki tüm hisseleri, Arnavut iş adamı Samir Mane tarafından yönetilen BALFIN Grup'a aitti.

1984 yılında devlete ait bir işletme olarak kurulan NewCo Ferronikeli, nikel üretim fabrikası ve çevresindeki zengin mineral rezervlerine sahip bir kompleks olarak öne çıkıyor. NewCo Ferronikeli, Kosova için ağırlığı ve makroekonomi üzerinde büyük etkisi olan önemli bir stratejik varlık olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

Madencilik, Kolombiya, Kosova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaden Holding, Kosova'nın ferronikel fabrikası NewCo Ferronikeli'i satın aldı - Son Dakika

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