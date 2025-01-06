Yılmaz'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Ekonomi

Yılmaz'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması

Yılmaz\'dan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

TMD Başkanı Yılmaz, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' fotoğraflarını oyladı, önemli temaları vurguladı.

06.01.2025 14:46
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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" başlıklı fotoğrafını seçen Yılmaz, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kente dönüş yolunda oluşan uzun araç kuyruklarını hayat damarlarına benzeterek, "Özgürlüğe karar verince tekrar damardan kan akmaya başlıyor. Öteki türlü damardaki kan kurumuştu. Bu özgürlüğe karar vermenin çok güzel bir ifadesi, simgesi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in çektiği "Kim kimi izliyor?" başlıklı fotoğrafı oylayarak, görseli insanın doğayla dost olduğu takdirde mutluluğu yakalayacağını anımsatması dolayısıyla seçtiğini ifade etti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" karesine oy veren Yılmaz, fotoğrafın Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığından özgürleştiğini simgelediğini anlatarak, " Karadeniz'de bulunan gaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde çok önemli bir haber." yorumunu yaptı.

Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafından yana kullanarak, görselin çalışmak, çabalamak, önündekiyle yetinmek ve paylaşmak temalarını çağrıştırdığını söyledi.

İnsanın paylaştıkça mutluluğa adım atacağını vurgulayan Yılmaz, "Yaşamın her alanında bu böyle. Sevgiyi paylaşmak, ekmeği paylaşmak, geleceği, umudu paylaşmak. İstediğiniz kadar karanlıkta olun, paylaşabiliyorsanız çok mutlusunuz. Bu da fotoğrafın çok güzel bir ifadesi." diye konuştu.

Yılmaz, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" karesini oylayarak, kadının gittiği her yere başarıyı da taşıyacağını göstermesi dolayısıyla fotoğrafı seçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Mehmet Yılmaz, Kültür Sanat, Fatih Doğan, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz'dan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

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