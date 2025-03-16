Yılmaz, Enflasyonu Düşürerek Refahı Artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Yılmaz, Enflasyonu Düşürerek Refahı Artıracak

Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşmesiyle Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine devam edeceğini belirtti.

16.03.2025 22:26
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyon düştükçe çok daha sağlam bir zeminde, sürdürülebilir, istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelirimizi toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Yılmaz, Türkiye'nin 22 yılda her alanda ileriye gittiğini belirtti. Enerjisini ve vaktini iç mücadelelere harcayan vesayetçi zihniyetlerin boyunduruğunda olan bir Türkiye'den bölgesinde lider, kalkınan bir Türkiye'ye, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini ifade eden Yılmaz, "Bu altyapıyla, bu 22 yılda inşa ettiğimiz temellerle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolarla yolumuza devam ediyoruz. Yol haritalarımızı, planımızı programımızı adım adım hayata geçirecek, uygun bir ortamı, zemini hep birlikte büyük çabalarla oluşturmuş durumdayız. Milletimizin teveccühü sayesinde, her seçimde siyasi istikrar ortamını pekiştirerek bugünlere geldik. Türkiye'de AK Parti'nin hizmetlerinden yoksul bıraktığımız tek bir karış toprağımız, tek bir ilçemiz, beldemiz söz konusu değil. Bize oy versin vermesin, biz bütün vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz ve hepsine de hizmet vermek için gece gündüz koşturuyoruz" diye konuştu.

'Hedefimiz tek haneli enflasyon'

Türkiye'deki ekonominin temel sorununun 'enflasyon' olduğunu ifade eden Yılmaz, "Vatandaşımızın derdi neyse bizim de derdimiz odur. Vatandaşımızın önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Böyle bir zihniyetimiz var AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak. Dolayısıyla şu anda temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu çerçevede geçen yılın ortalarından itibaren düşüş trendi başladı. Mayıs ayında 75'lere kadar yükselmişti enflasyon geçen yıl Mayıs ayında. Haziran'la birlikte dezenflasyon dediğimiz enflasyon oranlarındaki düşüş süreci başladı. En son bu yılın Şubat ayı itibarıyla yüzde 39'a gerilemiş oldu enflasyon oranı. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz adım adım aşağılara doğru inmeye devam edecek enflasyon. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce bu yıl sonuna doğru 20'li rakamları göreceğiz. Daha sonra orta vadede de hedefimiz, yeniden tek haneli enflasyon. Bunu başardık, yeniden başaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

'Halkımızın refahını artırmaya devam edeceğiz'

Dengeli büyüme yaklaşımıyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerini de hayata geçirdiklerini aktaran Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın, bölgemizin zor dönemine rağmen, enflasyonla mücadele ettiğimiz bir döneme rağmen geçen yılı yine yüzde 3,2 büyümeyle, ciddi bir istihdam artışıyla kapatmış olduk. Enflasyon düştükçe çok daha sağlam bir zeminde, sürdürülebilir, istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelirimizi toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. AK Parti her zaman güçlü bir sosyal politikayla ülkeye hizmet etmiştir. Önümüzdeki dönemde de aynı zihniyetle devam edeceğiz. Sağlam temeller üzerinde vatandaşımıza kalıcı refah artışı sağlayacağız. Başkalarının yaptığı gibi aldatıcı vaatler, aldatıcı icraatlerle değil kalıcı bir şekilde halkımızın refahını arttırmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yılmaz, Enflasyonu Düşürerek Refahı Artıracak - Son Dakika

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