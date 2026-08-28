Yılmaz, İSO Başkanlığına Adaylığını Duyurdu - Son Dakika
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Yılmaz, İSO Başkanlığına Adaylığını Duyurdu

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İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, yönetim kurulu başkanlığı için adaylığını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında seçmen listelerinin 2 Ekim'de İlçe Seçim Kuruluna sunulmasının ardından, 26 Ekim'de meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçileceğini söyledi.

3 Kasım'da da yönetim kurulu ve başkanlık seçiminin gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Yılmaz, İSO Meclis Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca çok sayıda sanayiciyle bir araya geldiğini ve henüz yolun başındaki küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar birçok sanayiciyi dinlediğini dile getirdi.

Aldığı kararın, fabrika sahalarında, üretim hatlarının başında, ihracat pazarlarını kaybetmemek için mücadele eden sanayicilerin yanında olgunlaştığını vurgulayan Yılmaz, "Bu karar, sanayimizin ve ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde İSO'nun sanayi politikalarının belirlenmesinde ve üyelerinin sesi olma misyonunda daha etkin bir rol üstlenmem gerektiğine olan inancımdan doğmuştur." diye konuştu.

"Şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışını hakim kılacağız"

Yılmaz, İSO'nun sadece meslek örgütü değil Türk sanayisinin nabzını tutan ve geleceğini şekillendiren, Türkiye'nin en güçlü, en köklü ve en saygın meslek kuruluşlarından biri olduğunu, Odanın bu güçlü birikim ve saygın geleneğinin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Değişen dünya koşulları ile sanayinin karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehditlerin, İSO'nun da kendini yenilemesini, daha vizyoner, daha katılımcı ve daha etkin yapıya kavuşmasını zorunlu kıldığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Adaylığımın temelinde yatan vizyondan da biraz söz etmek istiyorum. Bu vizyon, İSO'yu sanayi politikalarının şekillenmesinde söz sahibi, proaktif bir akıl merkezi, üyelerinin sorunlarına çözüm üreten, güçlü ve etkin bir savunucu, Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak için ulusal ve uluslararası platformlarda etkin bir aktör haline getirmektir. Ana öncelikler ve hedeflerimiz ile bu vizyon doğrultusunda yönetim anlayışımızın temelini oluşturacak ana başlıklara baktığımızda, katılımcı ve şeffaf yönetim olarak Odanın tüm karar mekanizmalarını üyelerine açarak, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışını hakim kılacağız.

Sanayicilerimizin yeşil mutabakat ve dijitalleşme sürecine uyum sağlaması için gerekli yol haritalarını ve finansman modellerini oluşturacağız. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesi için eğitim kurumlarıyla işbirliğini daha fazla güçlendireceğiz. Küresel rekabet ve ihracat, en fazla üzerinde çalışacağımız konuların başında olacak olup, yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki payımızı artırma konusunda üyelerimize daha fazla destek sağlayacağız."

"TOBB'da karar verici olarak aktif görev almamız gerekiyor"

Yılmaz, İSO'yu sadece sorunları konuşan değil çözüm üreten ve geleceği inşa eden bir kurum haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, sanayicilerin birikimi, tecrübesi ve dayanışmasıyla bunu başarabileceklerini söyledi.

İSO'nun sadece İstanbul'daki sanayicileri değil tüm Türkiye'deki sanayicileri kapsadığını anlatan Yılmaz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yönetim kurulunda da karar verici olarak aktif görev almamız gerekiyor." dedi.

Yılmaz, pandemi döneminde yaşanan zor süreçte sanayi kongrelerinin o zamandan bu yana yapılmadığına dikkati çekerek, bu kongrelerin Türkiye'deki ve dünyadaki sanayicilerin ilgisini çekecek şekilde yeniden başlatılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Ender Yılmaz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz, İSO Başkanlığına Adaylığını Duyurdu - Son Dakika

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