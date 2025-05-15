Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda - Son Dakika
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Ekonomi

Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda

Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Forumu\'nda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Taşkent'te iş insanlarıyla bir araya geldi, iş birliği konularını ele aldı.

15.05.2025 15:49
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Özbekistan İş Forumu nedeniyle iki ülkeden iş insanlarıyla Taşkent'te bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz temasları kapsamında, iki ülkeden iş insanlarıyla Taşkent'te bir araya geldi. Açıklamasında, "Türkiye-Özbekistan İş Forumu vesilesiyle, kıymetli dostum Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sayın Cemşit Kuçkarov ile birlikte iki ülkeden iş insanlarımızla Taşkent'te bir araya geldik. Cumhurbaşkanlarımızın güçlü siyasi iradesiyle yükselen ikili ilişkilerimiz, ekonomik alanda da tarihi bir derinlik ve stratejik bir ortaklık kazanmıştır. İş Forumumuzda; ticaret, yatırım, ulaştırma, sanayi, tarım, enerji, dijital dönüşüm ve kadın girişimciliği gibi pek çok başlıkta iş birliğimizi geliştirmeye dönük somut adımlar ele alındı. KEK Protokolü ve Eylem Planı'yla çerçevesi çizilen bu gündem, sahada karşılık bulmaya başlamıştır. Türkiye ve Özbekistan'ın ortak kalkınma yolculuğunda atılan bu adımların, iş dünyalarımıza yeni fırsatlar sunmasını; bölgesel refah ve Türk Dünyası'nın bütünleşmesine katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Özbekistan, Politika, Ekonomi, Taşkent, Türkiye, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda - Son Dakika

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