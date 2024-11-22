Yiyeceklerde Gramaj Zorunluluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Yiyeceklerde Gramaj Zorunluluğu

Yiyeceklerde Gramaj Zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburger ürünlerinde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi.

22.11.2024 14:44
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Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe döner, iskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi. Beyoğlu'nda bu uygulamaya uymayan işletmelere denetim yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Biz bugün İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetimlerimizi yapıyoruz. Bunların içerisinde gramaj bilgisi olan da vardı, olmayan da vardı. Olmayanlara tutanaklarımızı tuttuk" dedi.

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerine yer verilmesi zorunluğu getirdi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetime çıktı.

Denetimlerin 27 ilçede başlandığını belirten İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Bugün İstanbul'da gramaj denetimleri yapıyoruz. Bu konuya ait perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketi ve fiyat listeleri ile ilgili bakanlığımızın 6502 sayılı kanunu ve yönetmeliği kapsamında bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetimlere başladık. Fiyat etiketi yönetmeliği ile ilgili en son 19 Aralık 2023'te, yiyecek içecek sektörüne hizmet verdikleri ve sattıkları ürünlerin menüsünü işletmelerinin dışına da koymaları, ayrıca içeride bulunan masalarda da menülerin bulunması zorunluluğu getirilmişti. Burada amaç, tüketicilerimizin ticari çıkarlarını en üst seviyede korumak ve bilinçlendirmek. Bu kanun 1 Ocak'ta geçerli olmuştu. O günden bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 38 bin restoranı bu konuda denetledik. Eksik gördüğümüz durumlarda idari yaptırım uyguladık" şeklinde konuştu.

"Uygulamada eksik bulduğumuz işletmelere tutanaklarımızı tuttuk"

Menteşe, sözlerini şöyle tamamladı: "20 Kasım itibariyle yani 2 gün öncesinden bakanlığımızın uygulamaya koyduğu, vatandaşlarımız tarafından en çok tüketilen ürünlerin başında gelen döner, hamburger ve İskender kebabı gibi ürünlerde isim değişikliği oluyordu. Bu isim değişikliklerine göre gramajda değişiyor. Bu nedenle de fiyatları farklılık gösteriyordu. Bunu açığa kavuşturmak için bu ürünlerle ilgili hizmet veren firmaları bu gün denetledik. Gramajların menülerde belirtilmesi zorunluluğu vardı. Bu gün burada bu kanuna göre 10 işletmeyi denetledik. Eksik olanlara uyarılarımızı yaptık ve tutanaklarımızı hazırladık. Son günlerde yine su fiyatlarıyla ilgili bir konu vardı. Yüksek fiyata su satıldığı belirtilmişti. Gittiğimiz bu firmalarda su fiyatlarına da dikkat ettik. Denetimlerimiz bu kapsamda devam edecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İskender, istanbul, Son Dakika

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